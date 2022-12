Ausstellung Sisters & Brothers : Schwestern und Brüder in den Ring!

Im April 1919 zog Lili Ehrenreich von Straßburg nach Frankfurt am Main, in die sich eben konstituierende Weimarer Republik. Hier lebte bereits ihre Schwester Franziska mit dem Maler Hanns Ludwig Katz. Das Verhältnis war innig, was man auch auf dem gemeinsamen Porträt aus der Hand von Katz erkennt. Eindeutig zuordnen lässt sich das der Neuen Sachlichkeit nacheifernde Bild „Zwei Schwestern (Eiserner Steg in Frankfurt am Main)“ von 1930/33 zwar nicht, aber wenn man davorsteht, wähnt man sich an der Schwelle zu einer düsteren Zeitenwende, die diesen „neuen“ Frauen als Jüdinnen schwer zusetzen sollte.

1924 nahm Lili am Institut für Sozialforschung eine Stelle an. Hier lernte sie ihren späteren Ehemann Siegfried Kracauer kennen. Als Franziska 1935 verstarb, befand sich das Paar bereits in der Emigration. Hanns Ludwig Katz bestieg ein Jahr später ein Schiff in Richtung Südafrika. Ohne die Verbindung der Schwestern verlor man sich aus den Augen. Und ohne diese hätte sich wohl Katz auch nicht gleich mehrfach dem Motiv gewidmet. Ein Sujet, das so alt ist wie die Kunstgeschichte, weshalb es kaum zu glauben ist, dass eine institutionelle Ausstellung bisher auf sich warten ließ.