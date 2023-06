Ausgerechnet der Spatz von Paris ist arg bedroht: Eine historische Ausstellung zeigt, wie sich die anderen Tierarten an das Leben auf Stein und Beton in der französischen Hauptstadt anpassten.

Die Pariser Sandsteinwüste lebt! Der Pavillon de l’Arsenal, das städtische Zentrum für Urbanismus und Architektur, widmet zurzeit eine Ausstellung dem Thema „Tiere in der Lichterstadt, von der Antike bis heute“. Älteste animalische Spuren im nachmaligen Paris sind Speisereste aus Abfallgruben des unter Kaiser Augustus gegründeten Städtchens Lutetia. Die romanisierten Lutezier aßen wenig Wild, dafür aber viel Hausgeflügel – und sogar aus der Normandie importierte Austern! Tiere wurden aber auch im siebzehntausend Zuschauer fassenden Amphitheater aufeinandergehetzt oder als Hausgenossen gehätschelt, namentlich kleine Hunde von der Größe eines Dackels oder gar eines Chihuahuas. Katzen duldeten die Lutetier hingegen allenfalls als Mäusefänger. Am ehemaligen Hafen der Île de la Cité fand man so eine tote Mieze aus dem zweiten Jahrhundert neben den Überresten einer Hausratte.

Französischer König bei Verkehrsunfall mit Schwein getötet

Bis ins Mittelalter hielt sich die Sitte, Kleinvieh in den Gassen herumlaufen zu lassen. Sitte oder Unsitte? 1131 stieß Philippe de France beim Reiten durch das enge Stadtgefüge mit einem Hausschwein zusammen. Ein „Verkehrsunfall“, der den ältesten Sohn und Mitregenten König Ludwigs VI. das Leben kostete. „Porcus diabolicus“, bekreuzigte sich ein zeitgenössischer Chronist; unserer Tage widmete Michel Pastou­reau, Frankreichs großer Forscher zur Farb- und Tiersymbolik, der tragischen Begebenheit ein eigenes Buch, „Le Roi tué par un cochon“. Eine lange Reihe von Edikten, die zu verhindern suchten, dass ein weiterer König durch ein Schwein getötet würde, vermochte erst im sechzehnten Jahrhundert dem Vagabundieren von Borstentieren Einhalt zu gebieten.

„Domptieren!“ lautete ab der Renaissance die Losung. Man suchte das Tier zu bändigen – und so auf Distanz zu rücken. Monarchen verwandelten immense Teile der Île de France in Jagdgründe. Sternförmige Alleen, von Pavillons gesäumt, durchzogen die Königs- und Kaiserforste. In der Stadt selbst ersetzten nach dem Unfalltod von Heinrich II. Paraden die Turniere: Die Place du Carrousel zwischen Louvre und Tuilerien zeugt noch heute von den berittenen Prachtaufzügen des siebzehnten Jahrhunderts. Sie verwandelten das Tier – hier das Pferd –, seiner wilden, unberechenbaren, eben: „animalischen“ Natur beraubt, in ein mechanisches Spielzeug.

In noch stärkerem Maß verschrieb sich die Ménagerie du Jardin des Plantes einem ideologisch grundierten Erziehungsprogramm. Im Revolutionsjahr 1791 gegründet, sollte dieser Tierpark dem mündigen Bürger Modelle „guten“ oder „schlechten“ Verhaltens zeigen und die zivilisatorische Wirkung einer tugendhaften Regierung illustrieren. Der blauäugige Glaube an die Verbrüderung von Mensch und Tier zeitigte teils schräge, teils schlimme Effekte: Der Damhirsch verletzte Besucher, die beiden Elefanten, sinnigerweise auf einer Kreistribüne „ausgestellt“, rissen Gaffern den Hut vom Kopf, diese rächten sich mit Steinwürfen.