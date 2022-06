Ugo Rondinone in der Schirn : Danke, Stille

Die Schau von Ugo Rondinones Werk in der Schirn Kunsthalle zieht die Besucher atmosphärisch in ihren Bann. Es ist die erste deutsche Überblicksausstellung des Künstlers.

Schon aus der Ferne sichtbar ist auf dem Dach der Schirn der Regenbogen aus Leuchtbuchstaben, ein Markenzeichen des Künstlers. Seine Neon-Installationen gelten zeitlosen Botschaften – „Love Invents Us“ oder „Our Magic Hour“ –, er installiert sie schon seit mehr als zwanzig Jahren an verschiedenen Orten. Der Regenbogen in seiner Buntheit spannt sich als ein Symbol zwischen Himmel und Erde über alle Kulturen hinweg: Zeichen für Geschlechterfreiheit, für Frieden, für Vergänglichkeit und Neuanfang, auch das. In Frankfurt heißt der Slogan „Life Time“, zugleich der Titel der Schau: Verweis auf Zeitlichkeit und Endlichkeit des Lebens.

Im Innern der Schirn-Rotunde steht jetzt ein mehr als sechs Meter hoher weißer Baum als „flower moon“. Rondinone hat die Skulptur von einem zweitausend Jahre alten Olivenbaum in Aluminium abgegossen und mit Emaille überzogen. Und der Mond, Gefährte für Magie, Meditation und Sehnsucht, kehrt wieder auf den mehr als fünftausend Bildern im Rundgang um die Rotunde, die Kinder auf schwarze Papiere unter dem Titel „your age, my age and the age of the moon“ gemalt haben: allen zugängliche, für alle verständliche Kunst.

Die Grenze zwischen Natur und Kultur

Das Ausstellungshaus bespielt seine gesamte Fläche mit Werken von Ugo Rondinone. Es ist seine erste große Überblicksschau in Deutschland. Er, 1964 in Brunnen im Kanton Schwyz geboren, gehört zu den international bekanntesten Künstlern der Gegenwart. Die Schau in der Schirn folgt der Systematik, die seinem Schaffen tatsächlich zugrunde liegt. Der Weg durch die fünf Räume führt vom Dunkel ins Licht, von der Nacht bis ins Helle. Auf diese Weise entsteht eine Erzählung, in der die artifiziellen Schöpfungen die Grenzen markieren zwischen Natur und Kultur. Sie tun das nicht als undurchdringliche Sperren, sondern als Zeugnisse jener existenziellen Passagen, die eben den Menschen, mit ihren je eigenen Wahrnehmungen, möglich sind.

Der erste Saal ist bestimmt von mehr als vier Meter hohen schwarzgrundigen Leinwänden, ringsum an den Wänden. Sie sind übersät mit unzähligen weißen Punkten und Farbspritzern, es entsteht die Anmutung vom Weltall, von Sternen und Sternennebeln, von Blicken in die Unendlichkeit von Zeit und Raum. Auch die Titel der Leinwände zeigen das an, etwa „dritter­aprilzweitausendundneun“. Am Boden ruht ein dicker Mann in roter Hose und gelber Jacke mit schwarzem Clownsgesicht, auch er wie von zeitloser Gestalt. Was fühlt er? Ist er ablehnend, träumt er, oder ist er einfach gleichgültig? Wer die Fiberglas-Plastik länger betrachtet, kann meinen, dass sich der Clown jeden Moment bewegen wird; er ist ein Faszinosum und soll es sein. Am hinteren Ende riegelt den Saal eine rabenschwarze Holztür ab, „zero zany zone“. Verrückt ist das wirklich; denn öffnen ließe sich diese Konstruktion, diese harte Schranke, sieht man genauer hin, nicht.