Ausstellung in Karlsruhe : Die Ästh-Ethik der Pflanzenwelt

Wenn der isländische Allwetterkünstler Olafur Eliasson in den vergangenen Monaten die Baseler Fondation Beyeler unter Wasser setzte, um Monets „Nymphéas“ auf dem nun wie ein See flaschengrün spiegelnden Museumsboden zu evozieren, oder wenn der Däne Jakob Kudsk Steensen mittels Videoprojektionen den angesagten Berliner Klub Berghain in einen endeiszeitlichen Sumpf verwandelt, handelt es sich im ersten Fall um manierierte Mätzchen für Millionäre, die schon alles gesehen haben, im zweiten um eine flache Ästhetisierung dessen, was jeder weiß: dass Berlin immer ein Morast war und ist (der Stadtnamen soll vom sorbischen „Berl“ für Sumpf stammen).

Im Bestfall könnte man bei dem unter Wasser und Schlamm gesetzten Museumsbau und der Berliner Edeldiskothek und Corona-Kunsthalle auf Zeit auf künstlerisch-seismische Vorahnung der Jahrhundertfluten dieses Sommers plädieren, aber das hieße die harmlose Elementenkunst überstrapazieren. Da war­ten die Museen Ulm mit „Kunstreich – Gewächse: Bitte gießen!“ oder Baden-Baden mit der politisierten Pflanzenwelt von „State of Nature“ mit komplexeren Ausstellungen zum Thema auf.