„Joy Inside Our Tears“, eine Videoinstallation von Harold Offeh, zu sehen in der Ausstellung „Hello Happiness!“ im Hygiene-Museum Dresden Bild: Harold Offeh

Die Maschine steht gleich am Anfang der neuen Sonderausstellung im Dresdner Hygiene-Museum. Sie sieht aus wie ein Holzspielzeug für Kinder, das aussehen sollte wie ein Kassettenrekorder, bei dem aber der Spielzeugbauer nicht mehr so richtig wusste, wie Kassettenrekorder eigentlich aussahen.

Novina Göhlsdorf Redakteurin im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Folgen Ich folge

In der Box steckt ein Quittungsdrucker wie von der Supermarktkasse. Mit einer von vier Tasten auf der Box kann man auswählen, wofür man ein Kompliment will: für sein „Aussehen“, seine „Stärken“ oder seine „Ausstrahlung“; man kann auch „Unsinn“ auswählen, bloß ist das bei einer nur halbernst gemeinten Ausstellungsstation etwas, genau, unsinnig.

Das Kompliment knattert, auf einen Bon gedruckt, durch einen Spalt in der Box hervor: „Deine Ecken und Kanten machen dich wunderschön.“ Offenbar ist das buchstäblich gemeint und keine Redewendung, denn ausgewählt war „Aussehen“. Drückt man dieselbe Taste dreimal hintereinander, zeigt sich: Die Maschine hat ein begrenztes Repertoire an Komplimenten und neigt zu üblen Floskeln. Worin sie vermutlich vielen Menschen ähnelt. Doch das ändert nichts daran, dass sie widerlegt, was das Objektschild suggeriert – dass solche „Nettigkeiten“ sogar dann guttun, wenn sie schlecht programmiert von einem Absender kommen, der keinen Schimmer davon hat, wer vor ihm steht.

Welches Glück?

Die „Komplimentemaschine“ stimmt angemessen ein auf das, was die Ausstellung in der Folge bietet: inhaltlich (in ihrer Botschaft), ästhetisch (in ihrer sinnlichen Wirkung), gestalterisch (in ihrer Raumarchitektur und der Präsentation von Exponaten) und im Umgang mit dem Partizipationsimperativ, dem Kuratoren themenorientierter Ausstellungen heute mehr denn je unterliegen – sie müssen die Besucher möglichst oft dazu einladen, selbst aktiv zu werden.

„Hello Happiness!“ wurde in Kooperation mit der Londoner Wellcome Collection entwickelt, daher lag, so Kuratorin Isabel Dzierson bei einer kurzen Pressegruppenführung durch die Ausstellungsräume, ein englischsprachiger Titel nahe. Zudem sei die englische „Happiness“ eindeutiger als das deutsche „Glück“. Während das auch den glücklichen Zufall meinen kann, die Gunst des nicht zu steuernden Schicksals, beschreibt Glück im Sinne von Happiness einen emotionalen Zustand – und zwar einen, der dem Menschen nicht unbedingt zufällt.

In der Dresdner Ausstellung geht es ums machbare Glück, und, wohl eher versehentlich, ums Glück der Machbarkeit. Es geht außerdem vorwiegend um kurzfristigere Glückserfahrungen, weniger um die von Dauer. Was in vergangenen oder heutigen kulturellen Zusammenhängen mit der Formel vom guten Leben verbunden wurde oder wird, danach wird hier nicht umfassend gefragt; anders als in einer früheren Sonderausstellung, die das Hygiene-Museum laut eigenem Webarchiv vor 15 Jahren eröffnet hat, unter dem schillernden Titel „Glück – welches Glück“. Und vielleicht war das ja ein weiterer Grund dafür, die jetzige so zu nennen wie ein Yogastudio in Remscheid oder eine Bodylotion der Drogeriekette Budni. (Kein Spaß.)