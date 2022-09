Ausstellung „Bombenwetter!“ : Ein Schleudersitz für Senkrechtstarter

Aktualisiert am

Wo sich der Flugzeugführer einst „verfranzte“: Objekt in der Schau „Bombenwetter“ Bild: Museum Flugwerft Schleißheim

Von „a“ wie „abstürzen“ über „Blockbuster“, „Blindgänger“, „Booster“, „Lametta“, „Senkrechtstarter“ geht die Palette der Beispiele bis „v“ wie „verfranzen“. Sie ist nicht endlos, aber frappierend. Neben den erwartbaren negativen Konnotationen wie „Bombenteppich“ oder „Bombenalarm“ überraschen die vielen Bedeutungsverschiebungen ins Positive – wie „bombig“, „Bombenstimmung“, „Bombenrolle“. Vermutlich denkt keiner, der „Bombenerfolg“ in den Mund nimmt, an die mit diesem Slogan beworbenen, „Dicke Berta“ genannten Mörser-Geschütze, deren mannshohe Ge­schosse im Ersten Weltkrieg durchschlagende Wirkung entfalteten („Unser Brummer / Der Feinde Kummer“).

Und erst recht nicht an die sogenannten Ritter der Lüfte, die im männiglichen Zweikampf aufeinander losgingen und wenn möglich dem feindlichen Piloten den „Laden vollrotzten“, auf dass er „stinkend“ verschwinde. Der Luftkrieg und seine Aushängeschilder überholten die Faszination für Heeresbewegungen aus dem Stand, die Propaganda stürzte sich darauf und produzierte Ikonen. Wie lang diese Arbeit nachwirkt und wie sehr heutige Sprache diese Echos transportiert, verdeutlicht eine Ausstellung, die in der Flugwerft Schleißheim, einer Filiale des Deutschen Museums München, zu sehen ist.

Im einem Seitenflügel neben der Halle mit den historischen Fluggeräten kann man schwarz auf gelb besichtigen, wie kriegerisch grundiert wir daherreden, ohne es zu bemerken. Rolf-Bernhard Essig, der mit Karin H. Grimme die Ausstellung kuratiert und vor zwei Jahren ein Buch über Redensarten publiziert hat, unterscheidet in seinem Katalogaufsatz Sprichwörter (etwa Murphy’s Law – „Alles was schiefgehen kann, wird schiefgehen“), Redewendungen („die Reißleine ziehen“) und geflügelte Worte („Catch-22“) sowie einzelne Wörter („Fliegerass“), um dann doch alles unter dem Begriff „sprichwörtliche Redensarten“ zu subsumieren. Als Paradebeispiel – „Parade“, war da was? – dient „sich verfranzen“.

Sogar Loriot kommt vor

Dazu muss man wissen, dass die Luftwaffenpiloten, meist Unteroffiziere, gern „Emil“ oder „Heinrich“ genannt wurden, die Navigatoren und Beobachter im Offiziersrang „Franz“. Wenn sich der Navigator verflog, „verfranzte“ er sich. Im heute gesprochenen Deutsch verschleift sich das immer mehr zu „verfransen“, aber mit einem Teppich hat das nichts zu tun, es sei denn mit einem Bombenteppich.

Auch das im Digitalzeitalter sehr ge­läufige „auf dem Schirm haben“ hat eine Luftkriegswurzel, ebenso wie „am Boden zerstört“ sein. Doch immer ist eine Bedeutungsverschiebung im Spiel. Be­son­ders deutlich wird das im Fall jener Großbombe, mit der die Royal Air Force ganze Wohnblöcke ausradieren sollte – ein solcher „Blockbuster“ ist in der Schau zu sehen. In der Film- und Pharmaindus­trie mutiert der Blockbuster später zum Verkaufsschlager, an der Kinokasse oder beim Impfen gegen Covid-19, um ein aktuelles Beispiel zu nennen.

An der Türinnenseite eines grauen Metallspinds hängen Bilder sogenannter Sexbomben wie Eartha Kitt, Jane Russell und Marilyn Monroe, gezeigt wird auch der seinerzeit moderne spritztütenartige Büstenhalter namens „bullet bra“, der an eine Bombernase erinnert. Bomben gab es auch im Fußball, allen voran Gerd Müller als „Bomber der Nation“, auch er hat hier seinen Auftritt – als Sänger („Dann macht es bumm“). Und sogar Loriot kommt vor: Opa Hoppenstedts sprichwörtliche Redensart „Früher war mehr Lametta“ gehört hierher, denn das Silberpapier, das die Alliierten über Deutschland abwarfen, um die Radarortung zu stören, kam tatsächlich wie Lametta vom Himmel, und die Leuchtmarkierung für Flächenbombardements hießen im Volksmund Christbäume.

Der Mythos der japanischen Selbstmord-Piloten

Luftkrieg und Feuilleton: Man trifft auf Monty Python; die englische Komikertruppe hatte sich nach den bunten Zeltlagern der Jagdfliegerstaffel Manfred von Richthofens benannt. Peanuts-Zeichner Charles M. Schulz griff den „Dogfight“, die Duelle der Jagdflieger, auf, indem er Snoopy vom Dach seiner Hundehütte aus gegen den Roten Baron antreten ließ. Die an den Rumpfseiten der Kampfflugzeuge angebrachten Maschinenkanonen hießen in der Fliegersprache „schräge Musik“, ein Begriff, der im Nationalsozialismus auch für „eingedeutschten“, tolerierten Jazz verwendet wurde.

Die Schau ist eine Übernahme vom Militärhistorischen Museum auf dem Flugplatz Berlin-Gatow. Sie tritt mit ihren signalgelben Pappaufstellern und fetter schwarzer Schrift, historischen Bildern, Dokumenten, Munitions- und Flugzeugteilen entschieden plakativ auf, überzeugt mit Funden, deren Herkunft aus dem militärischen Komplex man „nicht auf dem Schirm“ hat. Sie sollte weiterwandern, auch dorthin, wo keine historischen Jagdflieger zur Hand sind: als Anstoß, genauer zu prüfen, welche Redensarten man gedankenlos verwendet. Schließlich haben Teile des Publikums (Groß-)Eltern, die noch ungeniert „bis zur Vergasung“ gesagt haben.

Bis in die Popkultur unserer Tage hat sich der Mythos der japanischen Selbstmord-Piloten gehalten. Rapper Eminem betitelte vor vier Jahren eine CD „Kamikaze“, auch sie ist zu sehen. Gleich daneben ein Video, das Aufnahmen des Kamikaze-Angriffs vom 11. Mai 1945 auf den amerikanischen Flugzeugträger „USS Bunker Hill“ dokumentiert. Die Attacke, mit äußerster Entschiedenheit, Präzision und Vernichtungskraft vorgetragen, kostete 396 Amerikaner das Leben. Wenn sich dann aus dem bereits erwähnten Spind die Klänge von Tom Jones Hit „Sex Bomb“ mit historischem Explosionslärm vermischen, drängt sich die Frage auf, warum auch Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs dessen Bildsprache so lebendig wirkt. Eine abschließende Antwort auf diese Frage steht noch aus.

Bombenwetter! Luftkrieg und Sprache. Flugwerft Schleißheim, bis 28. Februar 2023. Der von Stephan Horn herausgegebene Katalog ist im Museum kostenlos, er kann auch über das Militärhistorische Museum der Bundeswehr Flugplatz Berlin-Gatow bezogen werden.