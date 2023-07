Ausstellungen in der Aïshti Foun­dation in Beirut wirken immer wie aus einer anderen Welt. Das liegt an der Lage des Gebäudes, das aussieht wie ein angespülter, rostroter Meeresschwamm, der zwischen Küste und Highway eingeklemmt ist und wenig gemein hat mit dem verbauten Hinterland, seinen gefrickelten Stromleitungen und verlassenen Häusern. Und es liegt an der Aïshti Foundation selbst, die nicht für sich steht: Sie ist nur der kleinere Teil einer Einkaufsmall voller Luxusboutiquen, sehr edel, sehr teuer, oft menschenleer. Als der gesamte Komplex „Aïshti by the Sea“ im Jahr 2015 eröffnete, erklärte man ihn zur „Experience“ – Shopping und Kunst unter einem Dach, verbunden durch kleine Durchgänge in den Wänden, durch die sich geräuschlos von Burberry in die Sammlung von Tony Salamé gleiten ließ.

Im ganzen Libanon gibt es nur hier Cindy Sherman zu sehen

Lena Bopp Redakteurin im Feuilleton.

Auch sie erzählt überwiegend von anderen Welten. Tony Salamé, der mit Luxusmodeläden im Libanon zu Renommee und Reichtum gekommen ist, hat den Fokus seiner Sammlung nicht auf die arabischen Länder gelegt. Sein Interesse gilt den modernen und zeitgenössischen Künstlern der angelsächsischen Welt, deren Werke, da es in seinem Heimatland kein Museum für zeitgenössische Kunst gibt, schon gar keines mit Cindy Sherman und Nicole Eisenman im Depot, im Libanon und der Levante so gut wie nie zu sehen sind. Ursprünglich wollte Salamé in seiner Aïshti Foundation ein oder zwei neue Schauen pro Jahr zeigen. Es begann mit Ausstellungen zu abstrakter Kunst und amerikanischen Mythen (beide von Massimiliano Gioni kuratiert). Man sah Soloshows von Albert Oehlen und Urs Fischer, aber als im Herbst 2019 erst die landesweiten Pro­teste ausbrachen, dann die Pandemie und die Wirtschaftskrise, und als schließlich die Explosion ganze Viertel der Stadt zerstörte, zweihundert Menschen tötete und Tausende verletzte, war an Ausstellungen nicht mehr zu denken.

Doch nun sieht die Sache wieder anders aus. Nicht dass sich die Lage besonders verbessert hätte. Zu Covid kam die Cholera, die Währung hat enorm an Wert verloren. Jeder, der in diesen Tagen eine kulturelle Veranstaltung organisiert (und das ist nicht nur die Aïshti Foundation) muss sich fragen, ob es die richtige Zeit dafür ist. Je nach Temperament fallen die Antworten unterschiedlich aus: Kultur, sagen die einen, müsse die große Depression der Libanesen ausdrücken und Heilung schenken; andere sprechen von Hoffnung und Widerstand; wieder andere meinen, die Künstler müssten sich nach dem Zusammenbruch eines Lebensmodells, das zwanzig Jahre lang auf Pump gebaut war, der Frage widmen, was es eigentlich heiße, Libanese zu sein. Und tatsächlich war im vergangenen Jahr eine Reihe von Veranstaltungen und Ausstellungen zu sehen, die genau diese Frage bereits im Titel trugen – von „Allô Beirut“ (im Beit Beirut) über „Ô Liban“ (in den Usines Abroyants) und „Memory of a paper city“ (im Hangar) bis zu „In this place: Reels of Beirut“ (im Mina Image Center).