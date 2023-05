Trommeln gehört zum Ge­schäft, aber muss es gleich die Pauke sein? Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder stellt den japanischen Zeichner und Maler Yoshitomo Nara bei der Vorstellung der Ausstellung „All My Little Words“ in der Albertina modern in eine Traditionslinie mit den größten Zeichnern, die bei Dürer und Michelangelo beginne und über Rubens zu Roy Lichtenstein führe. Mit Letzterem wäre man immerhin in der Pop Art, jenem Genre – in Japan mit den Stilrichtungen Manga und Anime prominent vertreten – auf das Nara rekurriert. Japan habe in den Neunzigerjahren den Übergang von „low art“ zu „high art“ vollzogen, so Schröder. Daher sei es nicht verwunderlich, dass Yoshitomo Nara nun dort gezeigt werden wolle, wo die großen Meister hängen.

Der Dreiundsechzigjährige – in blauer Arbeitshose, schwarzem „Love“-T-Shirt und senfgelben Adidas – bedankt sich schüchtern. Er spreche nicht gern vor Publikum, und er sei „nicht so ein ernsthafter Künstler, wie Sie meinen“. Er kritzle etwas hin, und wenn es später seinem Gefühl entspräche, arbeite er das Blatt aus. In Anspielung auf den Umstand, dass er selbst die wilde Hängung der sechshundert Werke festgelegt habe, sagt er: „Ich wollte die Ordnung der Albertina außer Kraft setzen.“

Ein Star des Kunstmarkts

Yoshitomo Nara, geboren in Hirosaki im Norden der Hauptinsel Honshu, wächst als Schlüsselkind mit zugelaufener Katze auf. Nach einem Abschluss in Kunst in Nagoya zieht es ihn in die Ferne. Dass ausgerechnet Deutschland in seiner Künstlerbiographie eine große Rolle spielt, verdankt sich der Gebührenfreiheit. Nara will eigentlich nach England, kann sich das Studium dort nicht leisten, landet 1988 in Düsseldorf an der Kunstakademie, wird Meisterschüler bei A.R. Penck. Ende der Neunzigerjahre unterrichtet er in Kalifornien, kehrt im Jahr 2000 in seine Heimat zurück, wo er zur Bewegung „Superflat“ zählt und schnell zum gefragten Künstler wird. In Europa war es eher still geworden um ihn; die Wiener Galerie Meyer Kainer hat ihn zuletzt vor fünfzehn Jahren ausgestellt.

Die von Elsy Lahner kuratierte Schau folgt der Chronologie. Die ersten Zeichnungen stammen aus dem Jahr 1984, wirken wie krakelige Kinderblätter. Die „angry girls“, für die Nara bekannt ist, tauchen Anfang der Neunziger auf, zehn Jahre später hat er jene comichafte Form für sie gefunden, die den Aufstieg zum Kunstmarkt-Star beflügelte: Überdimensionale Köpfe, runde Gesichter, schmaler Mund, winzige Nasenlöcher, riesige, häufig weit außen sitzende Kulleraugen, Pilzkopffrisuren. Die Figuren sind oft schlecht gelaunt, schimpfen, haben ein Messer oder einen Hammer in der Faust, tragen Boxhandschuhe und sagen Unartiges („Fuck U“) . Sie sind gleichzeitig „kawaii“ (niedlich, süß), rebellisch und latent aggressiv. In Kinderbücher passen sie nur bedingt. Und machen dennoch Laune.

Yoshitomo Nara zeichnet auf alles, was ihm zwischen die Finger kommt. Notizblöcke, Tüten, Servietten, Kuverts, Flyer, Pappkartons, Kataloge. Es ist ein tagebuchartiger, permanenter Prozess. Er selbst identifiziert seine Figuren nicht zwingend als Mädchen, Teile seines eigenen kindlichen Ichs sind ihnen wohl eingeschrieben. Sie treten fast immer allein auf. Als Manifestation des Widerstands gegen das, was in der Gesellschaft um sie herum geschieht. Deren Betriebsablauf stören sie nur zu gern, weil sie wollen, dass ihre Weltsicht anerkannt wird, auch wenn sie träumen. Naras Bilder sind Bestandteil einer digitalen Protestkultur, sie werden auf Demos mitgetragen, immer wieder gibt er sie zum kostenlosen Download frei. Die Kundschaft soll mit seiner Kunst in Berührung kommen, und das Merchandising ist nie weit entfernt.

Sprich, Erinnerung, sprich: Wie sein Traumhaus aussieht, kann man im vierten und letzten Raum besichtigen. „My Drawing Room“ (2008) ist ein weiß gestrichenes Einsiedler-Holzhäuschen, eine Bretterbude. Am Boden Unmengen verstreuter Skizzen, am Arbeitsplatz Malstifte, Figürchen, Krimskrams, ein kleiner Fernseher. Natürlich läuft Musik im Hintergrund, denn ohne sie ist Yoshitomo Naras Werk nicht vorstellbar. Als Jugendlicher hörte er amerikanische Country- und Rockmusik von einer nahe gelegenen Air Base, ohne ein Wort zu verstehen. Mit achtzehn entdeckte er den Punk. Echos lauern in vielen seiner Bilder, sie arbeiten mit Zitaten wie „Für immer tot möchte ich sein. Leg mich in das Grab hinein“ (2006), das einen Song der Goldenen Zitronen zi­tiert. Immer wieder aber kehrt Nara zu seinen Sechzigerjahre-Helden zu­rück. Eine Playlist mit einundzwanzig Songs von „Nobodys Fool“ bis „Lullaby“ steht bereit.

Die Mär von der großen Einsamkeit des Künstlers in der Kindheit als Auslöser seiner zeichnerischen Lebensreise, die möchte Nara nicht weitertragen. Seine Kindheit im ländlichen Norden, in einem großen Obstanbaugebiet, sei nicht ungewöhnlich verlaufen. Traumatisch allerdings das Erdbeben, der Tsunami und die dadurch ausgelöste Atomkatastrophe von Fukushima 2011, sie ist ein Einschnitt im Werk, erzwingt eine Schaffenspause, und als er wieder zeichnen kann, geraten die Resultate düster. Die großformatigen Bilder „Emergency“ und „R.I.P.“ von 2013 zeigen ein grimmige Tränen vergießendes Mädchen auf einer Trage und ein totes Mädchen auf einer Bahre. Da wird das Comichafte plötzlich sehr ernst. In dieser Zeit entstehen auch Tonskulpturen, die später in Bronze gegossen werden, eine davon ist zu sehen.

Das Kindchenschema erweist sich als Trägerrakete für alle möglichen Emotionen und politischen Botschaften, vielleicht deswegen ist sein Identifikationspotential so groß. Aber bei aller Plakativität lauert in den besten Momenten – siehe die den Betrachter geradezu hypnotisierende „Miss Margaret“ von 2016 – eine suggestive Brüchigkeit.

Yoshitomo Nara – All My Little Words.

In der Albertina modern, Wien; bis zum 1. November. Der Katalog kostet 36,90 Euro.