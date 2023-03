Das Karikaturenmuseum in Krems an der Donau beschäftigt sich mit dem unsterblichen Österreicher. Das macht Laune – und spendet auch ein wenig Hoffnung.

„Nur nicht gleich sachlich werden! Es geht ja auch persönlich!“ – so charakterisierte der Wiener Kaffeehausliterat Anton Kuh die Haltung seiner Landsleute. Sprichwörtlich geworden ist der Titel einer seiner Glossensammlungen, „Der unsterbliche Österreicher“ von 1931, den man sich im Karikaturenmuseum Krems für eine Ausstellung geborgt hat. So viele Klischees wie über das Überbleibsel des Habsburgerreichs existieren, kann man gar nicht ausräumen, aber Museumsleiter Gottfried Gusenbauer und Kuratorin Anna Steinmair versuchen es wenigstens – mit vergnüglichem Ergebnis.

Für das Karikaturenmuseum ist 2023 ein Sokol-Jahr, man erinnert an den vor neunzig Jahren geborenen und vor zwanzig Jahren gestorbenen Zeichner Erich Sokol, einen Spezialisten für das historische Porträt. Und so schwebt über der Schau sein 1989 erschienenes Porträt des Kaisers Franz Joseph I. Zweiunddreißig Künstler sind aufgeboten. Um das eklatante Frauendefizit auszugleichen hat man Zitate aus Eva Reisingers Buch „Was geht, Österreich?“ eingestreut. Die Kaiserzeit ist schon ein fernes Echo, denn die Schau durchmisst mit hundertzwanzig Originalen die Nachkriegszeit, arbeitet sich am Charakter der Inländer, an Hüttengaudi und Politikbetrieb, Hochkultur und Tourismus ab. Wenn es um die beliebten Destinationen Ischgl und Ibiza geht, haben politische Cartoonisten immer eine Mozartkugel im Lauf.

Die mannshohen Pappfiguren von Bernd Ertl aus dem Musical „I Am From Austria“ (2017) begrüßen in Gestalt von Kaiserin Sisi, gerahmt von Conchita Wurst und Christoph Waltz, das Publikum. Als wahrer Stammvater des modernen Österreichers entpuppt sich indes der Herr Karl, die Kunstfigur eines Nachkriegs-Jedermanns, die Helmut Qualtinger von 1961 an spielte. Bevor er sich selbst kritisch beäugt, hängt er lieber sein politisches Fähnlein in den Wind. Als Feindbild geht der Piefke ins Rennen, gefolgt von Nestbeschmutzern aus den eigenen Reihen. Heißen diese Thomas Bernhard oder Elfriede Jelinek, kann man sie irgendwann doch eingemeinden, nach dem Tod oder nach dem Literaturnobelpreis.

Dabei gäbe es noch genügend aufzuarbeiten, wie die Graphic Novel „Insekten“ von Regina Hofer und Leopold Maurer zeigt, die von Maurers Großvater handelt, einem lebenslang bekennenden Nationalsozialisten. Der lange Nachhall des „Anschlusses“ grundiert viele Arbeiten. Etwa in der Zeichnung von Nicolas Mahler, der es sich in der Rolle des in Wien ungeliebten Wieners eingerichtet hat. Bei ihm reitet Kurt Waldheim mit dem Satz „Wir waren anständig“ durchs Bild, nur sein Pferd war Mitglied der SA. Die Waldheim-Affäre hatte 1986 endlich einen Prozess in Gang gesetzt, sich der eigenen Geschichte zu stellen. Dass er noch andauert, kann man bis hin zu den aktuellsten Arbeiten erkennen. Bruno Haberzettl etwa zeigt den Bundespräsidenten van der Bellen 2016 beim Flicken der zerfetzten Bundesdienstflagge.

Vertreten sind unter anderem Wolfgang Ammer, Paul Flora, Petar Pismestrovic, Andreas Rohrböck alias Madig & Vulgaire, Stefanie Sargnagel, Thomas Wizany. Natürlich ist auch Manfred Deix, der Säulenheilige des Museums, dabei. Sein böser Blick in die Opernball-Loge Richard „Mörtel“ Lugners hat nichts von seiner Aktualität eingebüßt. Der Meister des Subtilen ist zweifellos Gerhard Haderer. Bei ihm lohnt es sich immer, auf jedes Detail zu achten. In „Letzter Stempel 16 Uhr“ hängt hinter dem unüberwindbaren Beamten – es ist 16.01 Uhr – ein Wandkalender mit dem Spruch „Beharrlichkeit ist eine Zier“, ergänzt durch einen Zettel „Sturheit währt am längsten“.

Bewegtbild gibt es auch, vom Kulturmagazin „Capriccio“ des Bayerischen Fernsehens: Toxische Pommes, der Künstlername einer Mittdreißigerin, die nur unter ihrem Vornamen Irina bekannt sein möchte, kam als Zweijährige nach Österreich. Die heute in Wien lebende Juristin begann während der Pandemie Kürzestfilme auf Tiktok einzustellen, die siebenstellige Likes erzeugten. Darin nimmt sie den gemeinen Österreicher aufs Korn, der mal im Gewand falscher Freundlichkeit, mal mit unverhohlener Ausländerfeindlichkeit daherkommt, gemütlich daheim in seiner Doppelmoral. Anruferin: „Ich hätte da eine Frage ...“ Gebrüllte Antwort der Beamtin, die den Telefonhörer aufknallt: „Dafür sind wir nicht zuständig!“

Ob diejenigen Österreicher die Ausstellung besuchen werden, die Gegenstand der Zeichnungen sind? Auf dem letzten Bild sieht man, im Mai 2021 von Max Jarusch für den „Falter“ gezeichnet, eine Rückenansicht des damaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz, der wegen Verdachts auf Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten war. Mit hinter dem Rücken gekreuzten Fingern der rechten Hand spricht Kurz in ein Mikro. Titel: „Die nackte Wahrheit.“

