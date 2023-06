Aktualisiert am

Sensationelle Wiederentdeckung: Juan de Pareja, wie ihn Velázquez sah. Bild: The Metropolitan Museum of Art

Ein Sklave als Velázquez’ begabter Schüler: Der bei uns kaum bekannte schwarze Barockmaler Juan de Pareja ist im Metropolitan Museum of Art in New York die Wiederentdeckung des Jahres.