Der Schatz von Dresden : Ungewöhnliche Freude über eine Tochter

Als wenige Tage vor Weihnachten der Großteil des 2019 aus dem Grünen Gewölbe in Dresden gestohlenen Juwelenschatzes der sächsischen Könige zurückgegeben wurde, blieben einige Stücke verschollen. Offenbar sind dieser Rückgabe informelle Absprachen mit der Justiz vorausgegangen. Es ist denkbar, dass die übrigen Juwelen vom Umfeld der mutmaßlichen Täter gewissermaßen als Pfand für milde Urteile zurückgehalten werden.

Der Prozess gegen sechs Angeklagte wird seit Dienstag am Landgericht Dresden fortgesetzt. So erscheint der Moment passend, um einen Blick auf das prominenteste der fehlenden Schmuckstücke zu werfen: die Große Brustschleife der Königin Amalie Auguste, die mit ihren 662 Brillanten ein halbes Kilogramm wiegt. Und doch illustriert sie neben dem auf 114 Millionen Euro geschätzten Materialwert des Dresdner Schatzes noch viel mehr seine historisch-kulturelle Bedeutung. Was wie ein bloßes Statussymbol aussieht, verweist in Wahrheit auf vergessene, aber schicksalhafte Weichenstellungen der europäischen Geschichte, deren Folgen wir gerade heute wieder spüren.