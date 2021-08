Neubau Sächsische Aufbaubank : Alles so organisch betoniert

Während Tausende von Bankfilialen in den deutschen Stadtzentren schließen und der Bautypus „Bankhaus“ seine stadtbildprägende Wirkung verliert, wurde in Leipzig im Juli in guter Innenstadtlage ein neuer Bank-Palast eröffnet – allerdings von einem Institut, das keine Konten führt und fast ohne Publikumsverkehr arbeitet. Die staatliche Sächsische Aufbaubank hat am Hauptbahnhof einen Neubau für 500 Mitarbeiter errichten lassen: Der neue Hauptsitz der Bank präsentiert sich als Wald von Stützen, deren Kapitelle tellerförmige Scheiben aus Glasfasergewebe tragen. Dieser Betonforst reicht – mit Ausnahme einer Aussparung in der Mitte – über das ganze quadratische Grundstück. An zwei Kanten des Areals verdichten sich seine Kronen zu einem geschlossenen Dach, unter dem der L-förmige Bürotrakt liegt.

Stützen gelten in der Architektur oft als lästige Notwendigkeiten. Sie schränken die Raumaufteilung und Möblierung ein; zeitgenössische Architekten positionieren sie daher am liebsten in der Fassadenebene oder der Flurwand. In Leipzig formen sie dagegen eine halboffene Stadt-Loggia. Welch faszinierende Wirkung eine Vielzahl von Stützen entfalten kann, bewies zuletzt der japanische Architekt Toyo Ito, als der die Bibliothek der Nationaluniversität von Taiwan in Taipei entwarf – mit einem dichten Wald aus oben tellerförmigen auskragenden Pilzstützen, die an Frank Lloyd Wrights berühmtes Johnson-Wax-Gebäude erinnern.

Einladende Wirkung

Die Architekten des Neubaus der Sächsischen Aufbaubank vom Büro ACME aus London haben das Stützenwald-Motiv in Leipzig variiert. Der Büroname ist ein Akronym für A Company Makes Everything, ein ungewöhnlicher Name für eine Architektengruppe. Das Wort ACME wird im Englischen auch mit dem griechischen Akme assoziiert, dem Höhepunkt. Für den deutschen Architekten Friedrich Ludewig, der das Büro 2007 in London gegründet hat, ist der Bau in der Heimat zweifellos ein Höhepunkt der Karriere. Ludewig spricht vom neuen Hauptsitz als exemplarischer Bank des 21. Jahrhunderts. Ihre Fassaden sollen nicht mehr mithilfe von griechischen Tempelfassaden Stabilität und Permanenz suggerieren oder wie die jüngeren Bauten durch schiere Größe oder teure Fassadenmaterialien beeindrucken, sondern wie eine Lichtung wirken, die zu Aneignung und Passage einlädt.

Und so führt ein öffentlicher Durchgang, der den Hauptbahnhof mit Zoo und Waldstraßenviertel verbindet, diagonal über das Grundstück und durch das Bankgebäude hindurch. Die schlanken Stützen bilden einen weichen, oszillierenden Übergang zwischen innen und außen. Ellipsenförmige Pflanzinseln und ein rundes Bassin begleiten Passanten in Leipzig bei der Abkürzung oder Bankkunden auf ihrem Weg zum Förderantrag.

Erinnerungsstücke an die Vergangenheit

Die Vegetationsinseln, umgeben von graubeigen Asphaltflächen, sollen an die Geschichte des Ortes erinnern, auf dem sich einst „Löhrs Garten“, ein beliebter Park, befand. Eberhard Heinrich Löhr ließ diesen Lust- und Schmuckgarten von Johann Dauthe im englischen Stil anlegen als einen der ersten Bürgerparks in Deutschland. Wie auch sein Vorbild, der Landschaftsgarten in Wörlitz, sollte der Park „Nutzen und Plaisir“ bieten. Der Vergnügungspark reichte einst bis an das Ufer der Parthe, wo die Stadt Leipzig zwei weitere Hochhäuser plant.

Das Schulungszentrum des Kombinats Robotron von 1969, das sich auf dem Grundstück befand, war für den Neubau abgerissen worden. Vier sozialistische Wandreliefs konnten gerettet werden und sind im Neubau durch Glaswände hindurch auch von der Straße aus einsehbar. Derzeit wird die Umgebung der neuen Bank noch von Plattenbauten wie dem Hotelhochhaus, das vom japanischen Baukonzern Kajima zu Zeiten der DDR gebaut worden war, geprägt.

Dieser Bezug zu Japan ist interessant, denn auch der Entwurf für die Aufbaubank hat seine Wurzeln nicht nur wegen des Bezugs zu Ito im Land der aufgehenden Sonne: Ein weiteres Vorbild für den Leipziger Neubau ist ein Entwurf des Jungstars der japanischen Architekturszene, Junya Ishigami. Er hatte für das Kanagawa In­stitute of Technology in Atsugi eine gläserne Halle so mit feinen, raumbildenden Stützen bevölkert, dass der Eindruck entsteht, man laufe „durch einen Wald, in dem das Sonnenlicht durch Baumstämme fällt“, so Ishigami.

Großstadt-Oase

Auch in Leipzig hat die Vielzahl von Stützen eine raumbildende Aufgabe, hier allerdings für einen städtischen Außenraum, dessen großer Bruder eher die Alhambra in Granada ist. Der Stützenwald der Leipziger Bank trägt nicht nur das teils mit runden Oberlichtern perforierte Dach, er schirmt auch dezent den Neubau gegenüber der lauten Gerberstraße und dem stark befahrenen Innenstadtring hin ab, bildet die Traufkante des städtischen Blockrands ab und bietet als Brise-Soleil-Element Schatten für die gläsernen Bürofassaden.

Die 251 Säulen sind 22 Meter hoch und bestehen aus Schleuderbeton. Sie sollen die stützende Funktion der Aufbaubank symbolisieren. Das organisch geformte Bürohaus der Bank selbst gleicht einem losen Stapel von überlappenden Etagen mit ausschwingenden Balkonen. Die geschwungene Gebäudeform umschließt das „Forum“ auf zwei Seiten. Die Zyklopen-Pergola an den beiden anderen Seiten gibt dem Straßenraum Fassung, ohne den Block hermetisch zu schließen.

Der öffentliche Raum nimmt mehr als die Hälfte des Grundstücks ein. Erst zwischen den Säulen scheint das eigentliche Gebäude auf. Wenn das Haus am 9. September pünktlich zum 30. Jahrestag der Gründung der Förderbank eröffnet wird, wird sich zeigen, ob sein Stadtplatz mittelfristig nur „von Stützen bevölkert“ bleibt, wie der Architekt es ausdrückt, oder ein beliebter urbaner Ort in der Messestadt wird.