Tischbein-Ausstellung in Kassel : Eure Prinzen? Meine Töchter!

Ein griechischer Priester namens Erasmus, so steht es in der „Kasseler Policey- und Commercienzeitung“, sei am 18. November 1767 in die Stadt gekommen, er wohne im Hotel „Goldener Engel“. Kurz darauf schrieb Erasmus einen Brief an den hessischen Landgrafen Friedrich II. und stellt sich darin als Bischof aus dem kretischen Arcadia vor, der wegen der Verfolgung durch die Osmanen seine Insel verlassen habe, quer durch Europa nach Kassel gekommen sei und nicht mehr zurückkönne, weil, wie er unterwegs erfahren habe, mittlerweile französische Truppen auf Kreta gelandet seien. Übrigens habe man ihn überall aus christlicher Nächstenliebe unterstützt, in Frankfurt so gut wie in den Niederlanden, und nun, in Kassel, erflehe er untertänigst die Hilfe des Landgrafen.

Dass diese Geschichte nicht besonders glaubwürdig ist, hat Jörg Westerburg in seinem Aufsatz zu dem Bittsteller dargelegt – er erinnert an zahlreiche dokumentierte Fälle, in denen sich Personen mit fiktiven Lebensläufen als Religionsflüchtlinge ferner Länder ausgaben, um dadurch Unterstützung zu erhalten. Der Fall des Erasmus aber ist besonders. Seine Geschichte muss, wenigstens anfangs, als glaubwürdig gegolten und die Gemüter erregt haben, denn wenig später hielt der Kasseler Hofmaler Johann Heinrich Tischbein höchstpersönlich die Züge des Bittstellers fest.

Der angebliche Bischof wirkt darauf durchaus eindrucksvoll, er stützt das Gesicht mit dem langen, dichten Bart in die rechte Faust, die linke Hand ruht auf einem geöffneten schweren Buch, der Gesichtsausdruck ist freundlich, aber ein bisschen abwesend, als ließe er sich zwar beim Studium alter Texte stören, wenn das nun mal verlangt werde, aber beschäftigt sei er immer noch mit anderen Dingen als der materiellen Welt. Der verschwimmende Hintergrund und das sanfte Licht tragen dazu bei, ebenso Tischbeins Inszenierung des angeblichen Bischofs in einer eher kargen Kammer: der Maler legt es jedenfalls nicht darauf an, Zweifel an Erasmus’ Geschichte zu wecken.

Das 1998 angekaufte Bild gehört zu den streng ausgewählten Exponaten einer Ausstellung, die nun im Kasseler Schloss Wilhelmshöhe zum 300. Geburtstag des Malers zu sehen ist. Dass der hiesige Bestand an seinen Werken so reich ist, erstaunt mit Blick auf seine Lebensgeschichte nicht: Tischbein, geboren als fünfter Sohn eines Bäckers aus der hessischen Provinz, war seit 1753 am landgräflichen Hof in Kassel und blieb dort bis ans Lebensende. Er schuf Deckengemälde für das Kasseler Residenzschloss, von denen drei wunderbarerweise erhalten sind und zwei hier zum ersten Mal seit der Zerstörung des Schlosses einem größeren Publikum gezeigt werden. Er wurde Direktor an der neu gegründeten Kunstakademie und scheint von drei sehr unterschiedlichen Landgrafen wohlwollend behandelt worden zu sein – jedenfalls malte er sie dutzendfach, mit ihren Familien und auch einzeln.

Wo ist der Vater dieser Kinder?

Ein eindrucksvolles Gemälde zeigt den späteren Landgrafen Friedrich II. als Erbprinz, dies allerdings erst, nachdem Tischbein das Bild überarbeitet hatte, denn in der ersten Fassung sind nur die Frau und die Kinder des Prinzen zu sehen. Er selbst wird sechsundzwanzig Jahre später noch an den Rand hineingemalt, während auf der anderen Seite des Bildes der Maler steht und in einem Rahmen das von ihm gemalte Porträt des aktuellen Landgrafen Wilhelm VIII. vorzeigt. Der Ausdruck in seinem runden, fast fleischigen Gesicht ist selbstbewusst und ernst; der Bäckerssohn aus Haina gilt etwas in dieser Runde.