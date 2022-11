Maler Albert Venus in Dresden : Sohn des italienischen Lichts

Kann ein mit 29 Jahren verstorbener Künstler die Landschaftsmalerei des neunzehnten Jahrhunderts wirklich noch einmal entscheidend bereichert haben, zumal er erst spät in diesem Säkulum, 1871, starb, nachdem also die frühen und mittelspäten Maler der Romantik schon alles Mögliche beigetragen hatten an Landschaften in Mondschein, Nebel und anderen Aggregatszuständen der Seele auf der Leinwand?

Nur eben italienische Landschaften in ihr nur dort gegebenes, flirrend dunstiges Sonnenlicht zu tauchen und diesen dennoch zentrale Ideen der Romantik einzupflanzen, das macht Albert Venus tatsächlich zum „Letzten Romantiker“, wie das Dresdner Kupferstichkabinett im Residenzschloss eine dem bislang nahezu Unbekannten gewidmete Ausstellung betitelt hat. Doch würde das Etikett des Spätromantikers Venus’ Können wiederum ungebührlich verengen – sein überragendes Gespür und die sichtliche Freude, ungewöhnliche Lichtsituationen bevorzugt in Wasserfarbe auf das Papier zu bannen, führt eben auch dazu, dass die Grenzen zu dem, was dann ein Jahr nach seinem Tod nach Monets Gemälde „Impression Sonnenaufgang“ Impressionismus ge­nannt werden sollte, fließend sind.

Aus der Rückschau will es scheinen, als sei Venus, biografisch eingespannt in die Anfänge der Lichtmalerei, gewissermaßen selbst ein Sohn des Lichts, denn nur drei Jahre nach seinem Geburtsjahr, 1845, malt Menzel in Berlin sein von der Sonne geflutetes „Balkonzimmer“ in der Schöneberger Straße, das prä-impressionistische Gemälde der Kunst in Deutschland schlechthin. Mit Venus’ nur 36 mal 26 Zentimeter messendem und an widerstreitenden Stimmungen nicht zu übertreffendem Bild „Sonnenbeschienener Waldweg bei Nemi“ aus dem Jahr 1869 vereint er alle Elemente einer „leuchtenden Romantik“: Wie eine dunkle braune Wand riegelt bei diesem Hohlweg im Latium eine Eiche den Bildraum auf der linken Seite ab, greift aber mit ihren Astarmen ähnlich körperhaft zur anderen Seite wie ein fast schwarzer Baum und ein geschält-gescheckter dahinter. Hochsymbolisch löst sich die knorrige Eiche nach oben auf, auch die Äste des hellen Baums enden in einem Sfumato. Bis hierhin könnte das Bild auch vom Schwarzromantiker Carl Blechen oder von Johan Christian Clausen Dahl stammen. Wie aber Venus große unruhige Flecken von Sonnenlicht auf dem trockengebrannten Boden tanzen lässt, wie er das Wurzelwerk der Bäume als kalligraphische Chiffren in das Graubraun der Erde setzt, wie er vor allem die vom italienischen Licht durchröntgten Blätter hintupft wie zuvor nur Corot, sodass sie von einem schon mehr gelben Lindgrün in die Farbe der Sonne selbst umschwenken – das macht diesen Waldweg zu einem „Balkonzimmer“ im Freien, sehr wahrscheinlich auch vor Ort plein air gemalt.

Ein antikes Mausoleum als dicker Turm mit Bäumen darauf

Diese einsamen Höhen hatte sich Venus auf zwei jeweils fast ein Jahr währenden Italienreisen 1866 und 1869 hart ermalt, war doch das Prädikat „Lieblingsschüler des großen Romantikers Ludwig Richter“ mit Licht und langem Schatten gleichermaßen verbunden. Das Hauptziel der beiden Italienreisen war somit, sich von dem berühmten Lehrer zu emanzipieren, was Venus durch eigensinnige, immer von warmem Licht erfüllte Landschaftsbilder auch gelang, indem er den Teebeutelvorrat an schnell in die Bilder getunkter „Richter“-Romantik, der auf seiner neunzehnjährig unternommenen Böhmenreise noch stark präsent ist, schrittweise zurückfahren konnte.

Die antiken Ruinen Italiens etwa müssen bei Venus nicht symbolbeladen von heroischer Vergangenheit zeugen, sondern sind vielmehr raffiniert eingesetzte Kompositionselemente, die zu skurrilen Bildfindungen führen. Auf dem Querformat „Torre de’Schiavi“, dem von Piranesi über Reinhart bis zu Thomas Hotchkiss 1865 unzählige Male verewigten römischen Monument an der Via Prenestina, setzt er den oben baumüberwachsenen hellziegelroten Zentralbau als Staffage so lakonisch Richtung linkes Bildende vor azurnen Himmel, das es auch ein surreal zu breit geratener Fabrikschlot sein könnte. Auch die „Ruinen bei Rom“ oder die „Südliche Flusslandschaft mit Brückenruine“, beide auf der Italienreise 1869 entstanden, bauen die Überbleibsel des Altertums eher als integralen Teil der Landschaft ein, wenn der Brückenkopf gefühlt wieder zu Lehm wird oder Aquaedukte auch Felsformationen im Elbsandsteingebirge sein könnten.