Kulturpalast in Sachsen-Anhalt : Als Grütters nach Bitterfeld kam

Der Kulturpalast in der einstigen Chemiestadt, Anfang der Fünfzigerjahre in kollektiver Arbeit im Stil des sozialistischen Klassizismus errichtet, soll für zehn Millionen Euro saniert werden.

Mit gerade einmal acht Jahren steht Matthias Goßler auf der Bühne und rezitiert ein Gedicht. Es ist das Jahr 1981. Seine Heimatstadt Bitterfeld ist durch das Chemiekombinat ein Industriezentrum der DDR. Direkt am Werksgelände steht der Kulturpalast, in dem Goßler damals auftritt, vor tausend Werktätigen, wie er heute, ein wenig melancholisch, erzählt. „Der Kulturpalast ist ein Ort vieler persönlicher Geschichtsfragmente. Ein Mosaik, das viel über die Kultur der DDR preisgibt.“

Kevin Hanschke Volontär. Folgen Ich folge



Im Kulturpalast von Bitterfeld sei Raum für vieles gewesen, berichtet Goßler: Musik und Tanz, Kino und Lesungen, eine Gaststätte und mehr als zweihundert Räume für Arbeitsgemeinschaften. Ein Ort der „Zirkelkultur“, wie es in der DDR genannt wurde. „So viele Menschen, so viele Räume, so monumental war das alles aus meinen Kinderaugen betrachtet.“ Nach der Wiedervereinigung machte die Stadt eine einschneidende Transformation durch, mit Massenentlassungen, Privatisierungen und hoher Arbeitslosigkeit. Der Kulturpalast ging in private Hand, wurde in Teilen saniert und bis 2015 genutzt.

Nach der Schließung ging der Kulturpalast in das Eigentum der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH über. Das Unternehmen stellte 2017 einen Antrag für den Abriss. Es gab Proteste, eine Bürgerinitiative gründete sich. Doch erst im vergangenen Jahr wurde für das am besten erhaltene Kulturhaus der DDR eine Lösung gefunden, auch dank eines eher zufälligen Besuchs der damaligen Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Diese zeigte sich von dem Gebäude begeistert. Anschließend ging es plötzlich schnell. Inmitten der Corona-Krise und durch Förderzusagen des Bundes konnte Goßler, der seit 1997 selbständig ist und eine Veranstaltungsagentur betreibt, konkrete Investitionen in den Bau ins Auge fassen. 8,7 Millionen Euro werden durch den Bund an Fördermitteln ausgezahlt, um das Gebäude zu sanieren. Die Gesamtinvestition werde sich auf 10,4 Millionen Euro belaufen, erläutert Goßler. Zehn Prozent davon wird er selbst tragen.

Eine der spektakulärsten Bauleistungen der DDR

Goßlers Agentur Splitter Promotion ist deutschlandweit tätig und will das Gebäude wieder zum Veranstaltungszentrum machen. Splitter organisiert unter anderem Messen, Filmpremieren und Konzerte. Die Lage zwischen Berlin und Leipzig hält Goßler für perfekt. Er lebt selbst in der Region. „Der Umbau findet im Austausch mit der Bevölkerung, den hiesigen Kultureinrichtungen und dem Landesdenkmalamt statt“, sagt er. Alle Akteure gehen behutsam vor, denn der Kulturpalast gilt bis heute als eine der spektakulärsten Bauleistungen der DDR, vergleichbar nur mit den Ensembles der Karl-Marx-Allee in Berlin oder dem Palast der Republik. Am 1. Mai 1952 erfolgte der erste Spatenstich. Auf Anweisung der damaligen sowjetischen Kommandantur entstand der Kulturpalast nach den Entwürfen der Architekten Alfred Dienst und Theodor Simon. Das Gebäude ist ein Musterbeispiel für den sozialistischen Klassizismus, wie er in der Stalin-Zeit auch in der DDR propagiert wurde, unter der Aufnahme von regionalen Bautraditionen.