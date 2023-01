Christoph Stölzl gestorben : Helmut Kohls Geschichtspolitiker

Der Kulturhistoriker, Publizist und Politiker Christoph Stölzl ist tot. Der in München aufgewachsene Stölzl begründete am dortigen Stadtmuseum seinen Ruf als origineller Ausstellungsmacher. Im Jahr 1987 wurde er auf Betreiben des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl Generaldirektor des Deutschen Historischen Museums in Berlin, das nach der Wende seinen Sitz im Zeughaus in Mitte bezog. In dieser Funktion gestaltete er die geschichtspolitischen Debatten des wiedervereinigten Landes maßgeblich mit.

Als der mit liberaler Weltläufigkeit und gelehrter Begeisterungsfähigkeit für sich einnehmende Stölzl im Jahr 1999 das Deutsche Historische Museum verließ, begann für den vielfach Begabten eine wechselvolle berufliche Zeit. Ohne über journalistische Erfahrung zu verfügen, wurde er Feuilletonchef und stellvertretender Chefredakteur der Tageszeitung „Die Welt“. Schon kurz darauf folgte er dem Ruf des Regierenden Bürgermeisters Eberhard Diepgen (CDU) und ließ sich zum Senator für Wissenschaft, Forschung und Kultur wählen. Auch die Tätigkeit im Senat blieb Episode, nach der Abwahl Diepgens musste auch Stölzl gehen; es folgten noch einige Jahre als Mitglied des Abgeordnetenhauses und sogar als Parteivorsitzender der Berliner CDU.

Der Kultur kam er wieder näher, als er im Herbst 2006 Geschäftsführer des Auktionshauses Villa Grisebach wurde. Auch diese Tätigkeit endete jedoch nach einem guten Jahr. Seine letzte berufliche Station sollte dafür von einiger Dauer sein. Von 2010 bis zum Sommer vergangenen Jahres war Stölzl Rektor der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar.

Stölzl ist am Dienstag auf seinem Bauernhof in Bayern im Alter von 78 Jahren gestorben.