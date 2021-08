Mediävist Arnold Angenendt tot : Alles zwischen Hölle und Himmel

Der Priester, Theologe und Münsteraner Professor für Kirchengeschichte Arnold Angenendt war der Jacob Burckhardt konfessioneller Kulturgeschichte. Seine mentalitäts- und sozialgeschichtlich geprägte, monumentale „Geschichte der Religiosität im Mittelalter“ (1997) wie auch „Das Frühmittelalter. Die abendländische Christenheit von 400–900“ (1990) machen jeweils kulturelle Gegenbilanzen auf, die dem aktuellen Verschwinden von Religion aus der Gesellschaft zumindest entgegenwirken sollten. So widmete er sich in „Toleranz und Gewalt“ (2007) sowie unter dem biblischen Titel „Lasst beides wachsen bis zur Ernte“ (2018) der unbestreitbaren Gewalt- und Kriminalgeschichte, aber auch der Toleranz im Christentum, die Jesu Gleichnis vom Weizen neben dem Unkraut ähnele.

Stefan Trinks Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Jeder aber, der sich ansatzweise für den Kult des Heiligen im Mittelalter interessiert, muss sein Buch „Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes vom frühen Christentum bis zur Gegenwart“ im Regal stehen haben. Seit 1994 ist der Band der Goldstandard der Reliquienforschung. Was nach ausschließlich katholischem Thema klingt, umfasst eben auch die Lutherische Reliquienkritik und verlängert die Beschäftigung mit den Überbleibseln verehrter Menschen – wie schon der Untertitel verheißt – in die Jetztzeit, etwa mit den zahlreichen getöteten Missionaren in Afrika und islamischen Ländern.

Mit vollem Recht, denn auch all die Andenken an Idole und Stars wie Haarlocken oder getragene Kleidungsstücke folgen der menschheitsalten Sehnsucht nach dem Festhalten des Endlichen. Da in dieser menschlichen Sehnsucht von Kritikern oft ein zu schwacher Glaube an die Auferstehung gemutmaßt werden konnte und wurde, ist Angenendts entkräftigendes Kapitel zur protestantischen Kritik so wichtig.

Ein Kartäusermönch als glühender Befürworter fleischlicher Ehelust

Auch sein Buch über „Ehe, Liebe und Sexualität im Christentum“ aus dem Jahr 2015 trug diese ebenso humanistische wie optimistische Grundfärbung: Gerade der als hoffnungslos verstaubt geltenden Sexuallehre der katholischen Kirche billigte Angenendt darin eine Zukunftsträchtigkeit zu, indem er – nicht nur, aber auch – den positiven Beitrag des Christentums zur Geschichte der Ehe und damit einen gewissen Schutz der Frau hervorhob. Als umfassend gebildetem Mediävisten kam ihm hier die genaue Kenntnis der Schriften des Thomas von Aquin mit ihrer positiven Haltung zur Sexualität zupass, genauso wie Angenendt auch freizügige Äußerungen wie jene des Theologen Dionysius des Kartäusers aus dem fünfzehnten Jahrhundert fand, der den Lesern seines Traktats „Über das löbliche Leben der Eheleute“ ans Herz legte, Verheiratete sollten sich „mit fleischlicher Lust wechselseitig lieben“.

Mehr zum Thema 1/

Weil er im Mittelalter nie eine überkommene, gar abgeschlossene Ära sah, sondern die vielen Stränge, die in unsere Zeit führen, konnte er wie kaum ein Zweiter alternative Lösungsansätze präsentieren. Der Tod Angenendts vergangenen Sonntag kurz vor seinem 87. Geburtstag ist ein großer Verlust. Man braucht allerdings kein Prophet zu sein, um vorherzusagen, dass seine Werke wie „Heilige und Reliquien“ auch noch in hundert Jahren mit Gewinn gelesen werden.