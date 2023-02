Aktualisiert am

David Hockney in London

David Hockney in London :

David Hockney in London : Unser Leben als große Harlekinade

Er hat sich sein Staunen über die Schönheit der Welt bis ins hohe Alter bewahrt: David Hockney präsentiert im Londoner Ausstellungshaus Lightroom eine multimediale Reise in sein Kunstverständnis.

David Hockney als Gast in seiner Schau Bild: Justin Sutcliffe

Vom Polaroid über die Faxmaschine bis zum iPhone: David Hockney hat mit beinahe kindlicher Lust am Neuen immer wieder technische Innovationen aufgegriffen, um mit frischen Darstellungmöglichkeiten zu experimentieren.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Jetzt b­espielt der britische Künstler mittels 28 Projektoren und eines Klangsystems, jeweils auf neustem Stand der Technik, vier zwölf Meter hohe Wände eines unterirdischen Raumes, der größer ist als ein Tennisplatz. Er bietet ein animiertes Kompendium von Hockneys Werk, in das die Besucher eintauchen können. Im Zentrum des Erlebnisses namens „David Hockney: Bigger & Closer (not smaller & further away)“ stehen Hockneys ständige Reflexionen über die Wiedergabe der dreidimensionalen bewegten Welt auf einer zweidimensio­nalen Fläche.

Der Schauplatz, „Lightroom“, ist ein neuer Ort für immersive Kunst. Er liegt auf einem lange vernachlässigten Gebiet hinter den Londoner Bahnhöfen St Pancras und King’s Cross, wo ehedem die mit Zug oder Kahn gebrachte Ware aus den Industrieanlagen Nord- und Mittelenglands ankam. Dort sind viktorianische Lagerhäuser saniert, Silos in Wohnungen umfunktioniert und Neubauten errichtet worden, um ein vi­brierendes Gemisch aus Campus, Gastronomie, Büro und Gewerbe zu schaffen, das zu den erfolgreichsten Regenerierungsprojekten Londons ge­hört.

Hinter Lightroom stehen unter an­deren der Regisseur Nicholas Hytner, das 2017 gegenüber vom Tower of London eröffneten Bridge Theatre und die Firma 59 Productions, die neue Wege des Geschichtenerzählens durch innovatives Design entwickelt. Zu den Investoren gehören der spendierfreudige Milliardär Sir Leonard Blatvatnik, der inzwischen zu den meistumworbenen Kulturstiftern in seiner zweiten Wahlheimat gehört.

Ein auf drei Jahre ausgelegter Reigen

Wie bereits beim Bridge Theatre hat das Architekturbüro Haworth Tompkins die Erd- und Untergeschosse eines neuen Bürogebäudes effektvoll schlicht mit hellen Holzfußböden, Papierlaternen und Beton ausgestattet. Stufenweise steigt der Besucher aus dem lichten Foyer hinab in die dunkle Tiefe, um sich von Hockneys farbenfroher Phantasie verschlingen zu lassen. Drei Jahre lang wollen die Ver­anstalter eine Serie von „spektakulären“ Interventionen „großer künstlerischer Erneuerer“ präsentieren; Hockney ist der erste. Danach soll der Ort als Theater für rund sechshundert Zuschauer dienen. Bis dahin können 380 Besucher durch den Raum wandeln oder auf Bänken das Rundumerlebnis auf sich wirken lassen.

Die Hockney-Schau, eine Mischung aus Dokumentarfilm und Retrospektive, unterscheidet sich von den zahlreichen um die Welt wandernden immersiven Inszenierungen digitalisierter Werke populärer toter Künstler wie Van Gogh, Klimt, Dalì oder Monet für ein museumsscheues Publikum dadurch, dass sie unter enger Beteiligung des Malers selbst entstanden ist und mit der von Nico Muhly komponierten Musikuntermalung somit als eigenständige Schöpfung vermarktet wird. Der erste Eindruck des chan­gierenden Bilderreichtums ist ähnlich desorientierend wie das Wiederfußfassen nach einer Achterbahnfahrt. Doch bald wird man von der Flut der Motive und Hockneys ebenso leicht verständlichen wie gewinnenden Erläuterungen seiner Ar­ten des Sehens vereinnahmt.

Fünfzigminütige Dauerschleife voller Wunder

Die immersive Reise durch mehr als sechs Jahrzehnte seines Schaffens hat keinen Anfang und kein Ende, die fünfzig Minuten lange Dauerschleife ist in sechs thematische Abschnitte gegliedert, die von einer Collage aus Interviews mit dem Künstler in verschiedenen Stadien seiner Entwicklung begleitet wird. Mal klingt seine Stimme jugendfrisch, mal alters­gefärbt. Diese Machart spiegelt Hockneys eigenen Versuche, durch Collage und andere Mittel die zentralperspektivische Darstellung zu hinterfragen und nach neuen Wegen der Vermittlung des Zeit- und Raumempfindens zu suchen – wie es in einer riesengroß auf die Wand projizierten Fotomontage eines kreuzwortspielenden Ehepaares vorgeführt wird. Dabei kann sich das Publikum wie zur Veranschaulichung von Hockneys Prinzip eines ständig wechselnden Blickpunktes durch den Raum bewegen.

Es ist, als ließe man sich von ihm auf dem Hintersitz seines Sportwagens fahren, wenn er zu von ihm genau auf den Fahrtweg abgestimmten Klängen des Einzugs der Götter in Walhall durch eine kalifornische Hügellandschaft braust. Wenn Hockney erklärt, wie er die Lichtbrechungen in der spiegelnden Wasserfläche eines Schwimmbeckens einfängt, tanzen die geschwungenen Linien an den Wänden, auf dem Fußboden und über die Gesichter des Publikums, als wären alle in den Pool getaucht. Wie bei Naturaufnahmen, die im Zeitraffer das Wachstum einer Pflanze zeigen, wird das allmähliche Entstehen von Hockneys iPad-Landschaftsbildern im Wechsel der Jahres­zeiten vorgeführt, als schaute man ihm über die Schulter. Kinder versuchen die Blumen zu fangen, die auch auf den ­Teppich geworfen werden.

Der Künstler hat mehrere Animationen für die Schau entworfen. Hin und wieder spaziert ein Harlekin über die Projektionsfläche, mit einem Schild das in Anspielung auf Hockneys Protest gegen das Rauchverbot dazu ermahnt, das Herumkommandieren zu stoppen. In einem Abschnitt über Hockney als Bühnenausstatter dienen ähnliche purzelbaumschlagende Harlekine als Programmansager. Bei alldem überträgt sich die unersättliche Freude eines Künstlers, der sich das Staunen über die Schönheit der Welt bis ins hohe Alter bewahrt hat und das Leben als große Harlekinade auffasst. Die einzige bittere Pille sind die hohen Eintrittskosten.

David Hockney: Bigger & Closer (not smaller & further away). Im Lightroom, London; bis zum 4. Juni. Das Programmheft kostet 15 Pfund.