Zwischen Ekstase und Krankheit: Das Museum der Moderne in Salzburg beschäftigt sich mit dem Motiv der Rückenbeuge in Psychologie und Kunst. Ein Leckerbissen nicht nur für Hysteriker.

Wie viele Bögen hat der menschliche Körper? Wie viele Bögen kann er bilden – wenn er nicht oder wenn er exzellent trainiert ist? Der „Große Bogen“ ist eine Bewegung zwischen Ekstase und Krankheit, eine Brücke zwischen Himmel und Erde – nur Fersen, Schultern und Hinterkopf berühren den Untergrund. Dieser nur auf den ersten flüchtigen Blick entlegenen Motivbefragung widmet das Salzburger Museum der Moderne eine ganze Etage. Die Ausstellung mag im Titel nicht auf das große Reizwort „Hysterie“ verzichten, in den Sälen verliert der Begriff aber einiges von seiner historischen Polarisierungskraft.

In vielen Kulturen gibt es Darstel­lungen dieser Körperfigur. Bekannt war das Phänomen etwa schon bei den Kelten, die „überspannte“ Figuren beiderlei Geschlechts als Henkel von Gefäßen formten. Aber die von Lena Nievers und Kerstin Stremmel kuratierte Schau konzentriert sich auf die Zeit vom späten neunzehnten Jahrhundert bis in die Gegenwart. 1895 erschienen „Die Studien über Hysterie“ von Josef Breuer und Sigmund Freud, zehn Jahre zuvor hatte Paul Richer mit seinen „Études cliniques sur la grande hystérie ou hystéro-épilepsie“ zeichnerisch mehr als zweihundert körperliche Erscheinungsformen des Krankheitsbildes systematisch erfasst.

Als Urmoment macht die Ausstellung das Gemälde „Une leçon clinique à la Salpêtrière“ (1887) von André Brouillet aus, das bei Freud als Lithographie im Arbeitszimmer hing. Es ist in Salzburg in stattlicher Originalgröße als Kopie zu sehen. In seiner Mitte der Nervenarzt Jean-Martin Charcot, der den „Arc de cercle“ wissenschaftlich untersuchte. In einem Hörsaal lauschen gut zwei Dutzend schwarz gekleidete Männer und zwei Krankenschwestern dem Professor, ihre Blicke richten sich auf eine hypnotisierte, nach hinten gebogene Patientin mit weißem Dekolleté, die Charcots Kollege Joseph Babinski stützt.

Das Motiv der hysterisch verkrampften Frau ist in der Kunstgeschichte nicht folgenlos geblieben, auch wenn die Medizin längst anders darüber denkt als zu Freuds Zeit. Der Vater der Psychoanalyse war nicht der einzige Affizierte, so saß etwa Rodin bei Charcot im Hörsaal. Die Skulptur einer üppigen Nackten, „Torse d‘Adèle“ (1882/83), sowie Zeichnungen belegen, wie sehr ihn diese Studien faszinierten. Wenige Jahrzehnte später rückte durch die Tanzwelle, die hier mit Dutzenden von zeitgenössischen Fotografien gut dokumentiert ist, die Pathologisierung in den Hintergrund, Artistik und Expressivität rücken an ihre Stelle. Rudolf Koppitz ist dabei mit seiner bekannten Bewegungsstudie von 1925, aber auch ein Bild aus den Neunzigerjahren, auf dem Karl Lagerfeld eine „Frau im schwarzen Minikleid, gebeugt“ zeigt.

Mittel gegen die Tanzwut

Ganz ohne Frauen kommt der israelische Fotograf Adi Nes in seiner Serie „Boys“ aus, während der Franzose Denis Darzacq Jugendliche beiderlei Geschlechts in Supermärkten zu Rückenbeugen animiert; in einer weiteren Serie zeigt er professionelle Tänzerinnen mitten im Pariser Stadtraum. Sie schweben eine Handbreit über dem Alltag, so als würden sie sich jeden Moment in Bewegung setzen. Wie das aussehen könnte, verdeutlicht der halbstündige Film „Songs from the Compost“ der litauischen Künstlerin Eglè Budvytytè, in dem jungen Menschen wie Krabben in Rückenlage über den Strand kriechen.

Eine aus mehreren Vitrinenschränken gebaute Wunderkammer versammelt Fundstücke aus verwandten Themengebieten – bis zurück in das siebzehnte Jahrhundert. Der aus Apulien stammende Tarantismus – Tanzwut aufgrund eines Spinnenbisses – wurde schon von Athanasius Kircher eines Antidots für würdig befunden. Daneben lauert die zur Spinnenfrau verwandelte Arachne aus der Feder Gustave Dorets sowie Porzellanfiguren der Manufaktur Friedrich Goldscheider, eine frühe Beuys-Skulptur „Die Bleifrau“ von 1949, Tagebuchskizzen von Louis Bourgeois.

Ein wildes Durcheinander, um zu zeigen, wie das Thema bis heute fortgeschrieben wird. Zum Beispiel in den Zeichnungen der Wiener Künstlerin Barbis Ruder, die sich selbst auf Videos inszeniert. Laut Kuratorin Kerstin Stremmel will die Ausstellung mit „spielerischer Bandbreite“ überzeugen. Also kein strenges Exerzitium über Hysterie, sondern eine von der Chronologie gelöste Wundertüte mit heiteren Momenten: Alexandra Bircken hat sich einer Männerdomäne angenommen und ein schweres Motorrad in eine tänzerische Pose gezwungen, das Vorderrad himmelwärts gereckt.

Valerie Schmidt variiert das Thema mit „Deleting Babinski“ (2014), hier ist von dem polnischen Nervenarzt nur noch die Hand zu sehen, die auf Brouillets Gemälde die Patientin hält. Und dass der „Große Bogen“ auch ganz ohne Menschen funktioniert, zeigt Schmidt auf ironische Weise mit der Bilderserie „Attitudes passionelles“, in der sie Matratzen in die Positionen verformt, die Paul Richer vor bald hundertvierzig Jahren gezeichnet hat. Besucher, die ihre eigene Biegefähigkeit testen möchten, können zu bestimmten Terminen unter Anleitung von Tänzerinnen in einem eigenen Ausstellungsraum in Aktion treten.

Arch of Hysteria. Zwischen Wahnsinn und Ekstase. Museum der Moderne, Salzburg. Bis 14. Januar 2024. Der Katalog kostet 41 Euro.