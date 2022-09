Lucian-Freud-Ausstellung : Vor lädierten Kissen

Spät in seinem Leben erklärte Lucian Freud bei einer Mahlzeit im Restaurant, es gebe zwei Fragen, die ihn nicht interessierten. Als erste nannte der Enkel Sigmund Freuds die Psychoanalyse. Die zweite Frage wollte ihm, so tat er damals zumindest, nicht gleich einfallen. Beim nächsten Gang kam sie ihm dann wieder in den Sinn: die nach dem Judentum. Er muss diese Äußerung als Neckerei gemeint haben, waren dies doch die zwei Kernfragen seiner Biographie. Lucian Freud war noch nicht ganz siebzehn Jahre alt, als Sigmund Freud im September 1939 im Londoner Exil starb. Bis zuletzt erinnerte sich der seinerseits 2011 gestorbene Maler gerne an den auf ihn stets gut gelaunt wirkenden Großvater, dessen Humor er besonders schätzte. Sigmund Freud sei lebendig und herzlich gewesen und habe jene Eigenschaft „wirklich“ intelligenter Menschen besessen, nicht alles ernst zu nehmen – als wären sie ihrer Sache so sicher, dass sie nicht ernsthaft darüber reden müssten.

Allerdings behauptete Lucian Freud, der wohl nicht zuletzt aufgrund seines unsteten Lebenswandels jede Form der Introspektion zu scheuen schien, wenig von seinem Großvater gelesen zu haben, und machte nie einen Hehl aus seiner Ablehnung von dessen Methode zur Behandlung seelischer Probleme. Es sagt viel aus über Lucian Freuds perfiden Humor, dass eines seiner weiblichen Modelle erzählte, welchen Spaß dem Maler die Vorstellung bereitete, dass Kritiker seine Gemälde auf freudsche Einflüsse untersuchten. Auf einem Akt­bild, für das sie Modell saß, liegt sie wie Manets Olympia halb aufrecht auf einem Bett. Ihre Füße ruhen auf einem zerfetzten Kissen, während Kirschen sich an ihr Gesäß schmiegen. Freud habe ihr angekündigt, dass er das Kissen so durchstechen wolle, dass Federn in alle Richtungen gestreut würden. Dann sei er in Gelächter ausgebrochen bei dem Gedanken, was wohl sein Großvater von dem aufgespießten Kissen und den Kirschen gehalten hätte.

Äußerst komplizierte Familienbeziehungen

Lucian Freud bekannte einmal, Gefallen an dem „anarchischen Gedanken“ zu finden, „von nirgendwo“ zu kommen. Deswegen ist fraglich, ob es im Sinne dieses dezidierten Eigenbrötlers gewesen wäre, ihn wieder in den Schoß seiner Familie einzubetten, wie es das Londoner Freud-Museum jetzt mit der Ausstellung „Lucian Freud – The Painter and His Family“ getan hat. Die Institution in jener stattlichen Villa, in der Sigmund Freud nach seiner Flucht aus Wien die letzten Lebensmonate verbrachte und dessen jüngste Tochter, die Kinderanalytikerin Anna Freud, bis zu ihrem Tod 1982 lebte, veranstaltet traditionell Kunstausstellungen in den weitgehend noch wie zu Lebzeiten Freuds gehaltenen Räumen.

Lucian Freuds Werk wurde dabei aber nie berücksichtigt, obwohl es einiges von ihm in den Beständen des Museums gibt, darunter die einzige von ihm bekannte Skulptur, die er als Schüler schuf, und die frühe farbige Zeichnung einer Topfpalme, die seine „grässliche Tante Anna“, wie er sie bezeichnete, bei der ersten Ausstellung des Künstlers er­warb. Elf Jahre nach seinem Tod nimmt das Museum nun den im Dezember bevorstehenden hundertsten Geburtstag zum Anlass für eine kleine Betrachtung der äußerst komplizierten Familienbeziehungen des in Berlin geborenen Freud-Enkels, der als Zehnjähriger mit seinen Eltern ins britische Exil kam.

Sinnbild der psychologischen Ausgrabungsarbeit

Die Ausstellung bildet den Auftakt zu einer Reihe von Veranstaltungen anlässlich des Lucian-Freud-Jubiläums, allen voran eine große Werkschau der Londoner National Gallery (1. Oktober bis 22. Januar), die anschließend nach Madrid ins Thyssen-Bornemisza Museum reisen wird. Auch das Londoner Garden Museum widmet dem Künstler eine Ausstellung (14. Oktober bis 5. März) mit selten oder bisher nie gezeigten Pflanzenbildern, die zeigen soll, wie wichtig diese Studien für sein Werk waren. Man denke nicht nur an die hinreißenden individuellen Darstellungen von Blumen, Kakteen, Früchten, knorrigen Bäumen oder überwucherten Innenstadtgärten, deren Beschaffenheit Freud genauso akribisch erkundete wie die des menschlichen Fleisches, sondern auch an die Art und Weise, in der er die Pflanzenwelt in seine Porträts einbaute.