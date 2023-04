Drehort von „Stranger Things“ und Schauplatz nächtlicher True-Crime-Touren: In Vilnius wurde das berüchtigte Lukiškės-Gefängnis in ein Kulturzentrum umgewandelt.

In den Neunzigerjahren gingen die postsowjetischen Länder durch ein Tal der Tränen. Es fehlte an allem, auch an Zukunftsperspektiven. Dafür schwappte eine Welle von Verbrechen über die jungen Nationalstaaten hinweg. In Vilnius erschoss am 12. Oktober 1993 ein Auftragsmörder den Journalisten Vitas Lingys, Gründer der Zeitung „Respublika“. Lingys hatte zu den Hintergründen der „Vilnius-Brigade“ recherchiert, einer Mafiagruppe, die Prostitution, Drogenhandel und Schutzgelderpressung betrieb. Als Auftraggeber des Mordes wurde der „Brigade“-Boss Boris Dekanidse identifiziert, verurteilt und am 12. Juli 1995 im Vilniuser Lukiškės-Gefängnis hingerichtet. Es war das letzte Todesurteil in Litauen. 1998 schaffte das Land die Todesstrafe ab.

Gut zwanzig Jahre später, im Sommer 2019, wurde auch das Lukiškės abgeschafft, zumindest als Gefängnis. Dafür kann man seit zwei Jahren im neuen „Lukiškės Prison 2.0“ nächtliche True-Crime-Touren buchen, einschließlich der Dekanidse-Story. Touristengruppen wandeln im Schein einer Taschenlampe auf den Spuren von Mafiosi und Serienmördern durch den einst berüchtigtsten Knast Litauens. Der gelbe Backsteinbau aus der Zarenzeit, in dem 115 Jahre lang Kriminelle wie Oppositionelle eingesperrt wurden, ist heute Eventlocation und Kulturzentrum. 350 Künstler – Musiker, Maler, Tänzer, Kunsthandwerker – nutzen die Zellen und Verwaltungsräume heute als Studios. In den stacheldrahtbewehrten Gebäudetrakten gibt es Ausstellungen und Konzerte, auf dem Gefängnishof im Sommer Open-Air-Veranstaltungen und im Winter eine Eisbahn.

„Wir wollen Lukiškės 2.0 zum größten Kulturzentrum im Nordosten Europas aufbauen“, sagt Martyna Gruzauskaite vom Veranstaltungsteam selbstbewusst. Direkt nach der Eröffnung seien täglich an die 400 Besucher gekommen. Großen Zulauf habe der Ex-Knast auch durch das junge internationale Publikum, da im Lukiškės auch Teile der 2022 ausgestrahlten Netflix-Serie „Stranger Things“ gedreht wurden. „Franzosen interessieren sich für Marie Trintignant“, fügt Gruzauskaite hinzu. Die Tochter des Schauspielers Jean-Louis Trintignant war 2003 von ihrem Freund Bertrand Cantat, Rockmusiker der Band „Noir Désir“, in Vilnius aus Eifersucht so schwer verletzt worden, dass sie starb. Cantat saß einige Monate seiner Haft im Lukiškės ab, ehe er nach Frankreich verlegt wurde. Dass man die Zellen über Airbnb buchen kann, ist allerdings nur ein Gerücht. „Das ging durch die Medien, und wir hätten das gern gemacht“, sagt Gruzauskaite. „Aber es gab zu viele bürokratische Hürden.“

Die schlimmste Zeit stand noch bevor

Das heute unter dem Label „Dark Tourism“ vermarktete Gebäude galt bei seiner Eröffnung 1904 als modernstes Gefängnis Russlands. Der Läuterung der 700 Insassen dienten gleich drei Gotteshäuser: eine weithin sichtbare russisch-orthodoxe Kirche, eine katholische Kapelle und eine Synagoge im Gefängnistrakt. Das spirituelle Leben ist heute Geschichte. Die Synagoge verschwand schon während der NS-Besatzung Litauens. Kirche und Kapelle nutzt Lukiškės 2.0 als Konzerthalle und Bar. Zur Erbauungszeit um 1900 war das multiethnische Vilnius, im äußersten Westen des Zarenreichs gelegen, ein politisches Pulverfass. Litauer und Weißrussen wollten die Stadt als Hauptstadt. Die Polen strebten nach Wiederherstellung ihrer Nation. Die jüdische Gemeinschaft teilte sich in Zionisten und Sozialisten auf, die unterschiedliche politische Ziele verfolgten. Die russische Herrschaft zog den Hass aller auf sich. Im neunzehnten Jahrhundert hatte Russland mehrere polnische Aufstände blutig niedergeschlagen. 1901 verübte der sozialistische Allgemeine Jüdische Arbeiterbund ein Attentat auf den zaristischen Gouverneur von Wilna, den Deutschbalten Viktor von Wahl. Das Lukiškės sollte die politischen Unruhen dauerhaft einhegen.