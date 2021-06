Kulturzentrum Luma in Arles : Die Unruhe vor dem Turm

Gegen zehn Uhr morgens trat Frank Gehry ans Mikrofon, nickte den zahlreich versammelten Kuratoren und Künstlern und Journalisten freundlich zu und erklärte, womit man es hier zu tun habe: „Dies“, sagte der 92 Jahre alte, eigens aus Kalifornien nach Südfrankreich angereiste Architekt, sei sein „erstes römisches Gebäude“. Mit „dies“ war das gemeint, was seit einigen Jahren am Rand der kleinen südfranzösischen Stadt Arles in die Höhe gewachsen war und für noch mehr Diskussionen gesorgt hatte, als es bei Gehry-Projekten sonst üblich ist. Arles, muss man dazu wissen, ist bekannt für seine antiken Stätten, im Zentrum der Stadt steht ein römisches Amphitheater, die Place du Forum ist einer der schönsten und idyllischsten provenzalischen Plätze, viele reiche Pariser haben hier ihre Feriendomizile, weil alles so aussieht, wie man sich das alte, angenehm verdöste Südfrankreich vorstellt.

Entsprechend groß war die Skepsis, als die Filmproduzentin und Kunstsammlerin Maja Hoffmann, Miterbin des Schweizer Pharmakonzerns Hoffmann-La Roche, hier 2010 ein riesiges, zwanzig Hektar großes Industriegelände mit sechs großen Fertigungshallen kaufte, das einst der Eisenbahngesellschaft SNCF gehört hatte, und bekannt gab, dass sie mit ihrer Stiftung nicht nur die Hallen in ein Kulturzentrum verwandeln werde, sondern auch noch Frank Gehry beauftragt hatte, einen Turm zu bauen. Die Fragen wurden nicht weniger: Ist das überhaupt noch zeitgemäß, mit enormen Aufwand Prestigebauten für private Mäzene zu bauen – in Zeiten, in denen vermehrt über den ökologischen Fußabdruck von Großbauten diskutiert wird? Würde der Turm das Panorama stören und wie ein Zeichen des privaten Kunstsammlergeldes über den antiken Stätten und der Altstadt schweben?