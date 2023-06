Mit seinem Ego hat der Mann kein Problem. Und mit seinem Alter Ego, der Strichfigur des Ottifanten, erst recht nicht. Beide sind in allen Bildern verewigt, auf manchen sogar in mehrfacher Ausführung. Zu sehen in einer Ausstellung, die sich der Komiker Otto Waalkes zu seinem am 22. Juli zu begehenden fünfundsiebzigsten Geburtstag im BuchheimMuseum in Bernried spendiert hat. Und in der er sich mit den Früchten seiner Lieblingsnebenbeschäftigung präsentiert: der Malerei.

Auf dem Dach des Eingangs­bereichs steht – natürlich – ein riesiger Ottifant, im Untergeschoss sind zweihundert Ölbilder und Zeichnungen versammelt, dazu Requisiten des Blödelbarden aus dessen Fernsehshows, Musikinstrumente, Kostüme, Mützen, Hüte, Alben-Cover, Kinderfotos und das Verdienstkreuz 1. Klasse, das ihm ein lachender Bundes­präsident Steinmeier 2018 verlieh.

Gemalt oder gemahlen?

Otto und wie er die abendländische Malerei- und Fotografiegeschichte sieht. Dazu muss man wissen, dass der junge Ostfriese womöglich Kunstlehrer oder Künstler geworden wäre, weil er 1970 an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg Kunstpädagogik zu studieren begann. Und behauptet, dass er alle seine Leinwände mit Ostfriesentee grundiert. Fleißig ist Waalkes, da kann man nichts sagen, und hemmungslos ist er auch. Bei Giotto passt Otto, sonst gibt es kaum einen Künstler, den er sich nicht vorknöpfen würde. Da Vinci, Caspar David Friedrich, van Gogh, Cézanne, Picasso, Miró, Warhol.

Das Prinzip ist das immer gleiche: Otto montiert sich und sein Rüsseltier in die Bilder hinein. In Vermeers „Dienstmagd mit Milchkrug“ dient der Ottifant als Krug, dem die Milch aus dem Rüssel läuft. In Franz Marcs „Der Turm der blauen Pferde“ stapeln sich – Ottifanten. Wobei Waalkes einräumt, Pop-Art sei einfacher nachzumalen als alte Meister. Auch die wenigen zweisprachig präsentierten Er­klärtexte sind reine Albereien: „Ex­pressionistische Malerei hat eigent­lich nichts mit Espresso zu tun – trotzdem machen viele Bilder auf mich den Eindruck als wären sie ziemlich schnell gemalt – und nicht gemahlen – worden.“

Jede Menge Wortwitz auch bei ­berühmten Album-Covern wie „Ebbi Rot“ von den Beatles oder „Nirwaalkes“ von Nirwana. Inszeniert ist das alles trashig, ein knallbuntes Sammelsurium, der shabby chic beißt sich mit dem gediegenen Ambiente des Museumsbaus. Räumlich strukturiert wird die Schau durch große tortenstückartige Stellwände. Auf der Galerie laufen auf drei Bildschirmen Ausschnitte aus historischen Fernseh­sendungen – Otto als Reporter Harry Hirsch in Wimbledon, Otto im Dialog mit seinem Heißgetränk („Mein Kaffee kann sprechen?“), dazu Plüsch-Schlümpfe, ein Kontrabass („schwangere Gitarre“) und Tourneeplakate. Der Humor ist in die Jahre gekommen, auch wenn Waalkes derzeit auf Tiktok bei der Jugend einen Lauf hat.

An den äußersten Wänden der Galerie versteckt, gibt es in der ansonsten tadellos jugendfreien Schau ein paar harmlose Schlüpfrigkeiten; dort kann man auch entdecken, das Waalkes ein begabter Zeichner ist – für Hundeporträts. Viele Arbeiten sind als ­Giclée-Drucke ausgeführt, kleinere Serien widmen sich Genres wie Pin-up oder Comic, immer wieder geistert als Weggefährte Udo Lindenberg durch die Bilder. Die Va­riationen auf Gemälde von Klimt („Waalkiss“) sind in aller Opulenz nachgebildet, und drei Herrscherporträts – Friedrich der Große, Ludwig II. im Schlitten und Bismarck („Bismarck von Otto“) – halten als Streicheltier jeweils einen – genau.

Vor dem Museumsgründer Lothar-Günther Buchheim verneigt sich Otto mit einem – genau –, der rechts eine Augenklappe trägt. Subtilität war noch nie das Mittel der Wahl von Otto Waalkes; der Entertainer wird von einem Millionenpublikum geschätzt als Bühnenzappelphilipp, der raushaut, was immer geht. Doch in seinen Bildern scheint es den Punkt zu geben, an dem ihn die Ausführung nicht weiter interessiert, an dem er bewusst auf malerische Qualität verzichtet. Stattdessen das Signal: Hier steht der Spaß im Vordergrund. In der Ballung von zweihundert Werken freilich dominiert dieser Vordergrund den Gesamteindruck.

Dass Otto jetzt Bayern erobern will, entnimmt man dem Bild, das als Ausstellungsplakat dient, Jacques-Louis Davids „Bonaparte beim Überschreiten der Alpen am Großen Sankt Bernhard“. Otto reitet wie der französische Kaiser gen Süden, natürlich auf einem Ottifanten, in der Ferne sieht man den Pilsumer Leuchtturm, die Türme der Münchner Frauenkirche und die Zugspitze.

Wenn in ihm, wie in jedem großen Clown oder Komiker, ein trauriger Mensch stecken sollte, verbirgt Otto Waalkes das gut. Mit ernster Miene zeigt er sich als Salvador Dalí und als Commedia-dell’Arte-Figur „Pierotto“ nach einem Gemälde von Watteau. In der 2015 gemalten Variation von Carl Spitzwegs „Sonntagsspaziergang“ marschiert er vorneweg und balanciert statt des Zylinders des Originals eine geflügelte schwarz-gelbe Basecap als Sonnenschirm. Der Kopf im Profil, das Gesicht halb verschattet, mit ernstem Ausdruck, der Blick in die Ferne und ausnahms­weise nicht auf das Publikum gerichtet.

Otto – Die Ausstellung. Im Buchheim Museum, Bernried; bis zum 5. November. Der Katalog kostet 34 Euro.