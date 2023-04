Aktualisiert am

Hoffnung im Blau der Stigmata: Sergii Radkevychs auf Holz gemaltes „Grab“ deutet die Auferstehung zart an. Bild: Sergii Radkevych

Neben ihren hellen und heilenden Aspekten war Kunst von Beginn an auch in kriegerische Auseinandersetzungen eingespannt. Die Höhlenmalereien von Altamira und Lascaux zeigen ebenso Schlachtorgien an Tieren wie die Steinzeitbilder Nordafrikas erste blutige Kriege zwischen Angehörigen der Spezies Homo sapiens.

Der Agon als permanent angespannte Streitbarkeit war nicht nur zentrales Motiv der griechischen Kunst, auch die römische und die aus dieser erwachsene mittelalterliche Kunst stehen der hellenischen Wettstreitlust in nichts nach: Eines der ältesten Bilder der Christenheit ist der Legende zufolge das sogenannte Mandylion von Edessa, das nicht von Menschenhand gemachte Schweißtuch Christi, das dem erkrankten Fürsten Abgar von Edessa von Jesus ge­sandt wurde und das die Bewohner seiner Stadt im Jahr 544 während einer Belagerung durch die Perser wiederentdeckten und über das Haupttor hängten, um die Feinde mit Gottes Beistand abzuhalten – und bestenfalls mithilfe himmlischer Heere zu vernichten.