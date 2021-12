„Seit den Dreißigerjahren exportiert Rautis auf jeden Kontinent“, sagt eine der Schichtleiterinnen stolz. Die Perlen, in der rohen Form „Klautschen“ genannt, werden in Heimarbeit geblasen. Dreieinhalbtausend Glasperlen kann ein Glasbläser an einem Tag blasen, sagt Zimmermann – „in unterschiedlichen Formen – halblang, birnenförmig und rund, aus klarem, buntem und geriffeltem Glas“. Das ist auch noch heute so.

Nach dem Blasen werden sie in die Manufaktur, die im Dorfkern liegt, gebracht, in ein Silberbad gelegt und nach einigen Minuten Trockenzeit mit einer Säge geschnitten. Im „Badesaal“, der Herzkammer der Manufaktur, riecht es nach Schwefel. Dem Silberbad wird Sauerstoff hinzugefügt, damit die Perlen gleichmäßig aussehen. Es blubbert und dampft. Anschließend werden die Kügelchen an dünnen Seidenfäden aufgezogen, zu Mustern zusammengesetzt und bemalt. Alles ist Handarbeit, jede Glasperle geht durch mindestens sechs Hände, bevor sie im Schmuck verarbeitet wird.