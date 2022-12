Ausstellungen im Rijksmuseum : Das einsamste Tier Europas

Sie war das einsamste Tier Europas. Siebzehn lange Jahre wurde sie kreuz und quer über den Kontinent transportiert, von Neapel bis Kopenhagen, von Paris bis Warschau und Königsberg. Einen großen Teil ihres Lebens verbrachte sie in einem fahrbaren Käfig, der von acht bis zehn Pferden gezogen werden musste, denn ihr Körper war 3,60 Meter lang, ihre Schulterhöhe betrug stattliche 1,70 Meter, und sie wog 2500 Kilogramm. Am 3. Oktober 1748, sie gastierte gerade in Würzburg, fertigte der Maler Anton Clemens Lünenschloß eine Zeichnung des Tieres an, auf der er auch einen Namen vermerkte: „Jungfer Clara“. So nannte ganz Europa das einzige Nashorn auf dem Kontinent.

Clara war eine Sensation. Sie wurde vor vielen gekrönten Häuptern präsentiert, stand berühmten Malern wie Jean-Baptiste Oudry oder Pietro Longhi Modell, wurde begafft und bejohlt. Ihr Ruf eilte ihr in zahllosen Briefen, Flugblättern und Anschlägen voraus. Wer sie mit eigenen Augen sehen wollte, musste zahlen: Am Anfang betrug das Eintrittsgeld kaum mehr als umgerechnet etwa drei Euro. Claras Besitzer Douwe Jansz Mout, ein Kapitän der Niederländischen Ostindien-Kompa­gnie, hatte sie 1741 gekauft, die Seefahrt wenig später aufgegeben und ein Leben als Schausteller begonnen. Als Clara am 14. April des Jahres 1758 starb, hatte Mout ein Vermögen mit ihr verdient und war in Wien von Franz I. in den Adelsstand erhoben worden. Auf dem Wappen des Schaustellers, der sich fortan Mout van der Meer nannte, prangte kurioserweise kein Nashorn, sondern ein Dromedar.