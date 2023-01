Hinterglasmalerei : Vom Blauen Land ins Perlflussdelta und retour

Durchgangsgebiet für Waren und Ideen war Partenkirchen aufgrund seiner Lage immer. Vor achtundachtzig Jahren wurde die frühere Römersiedlung Partanum mit der westlichen Nachbargemeinde Garmisch fusioniert, was die Beschilderung auf der A95 mit „Garmisch-P.“ nur unzureichend zum Ausdruck bringt. Die Ludwigstraße im historischen Ortskern von P. folgt der Römerstraße vom Brenner nach Augsburg. Dort befand sich vom achtzehnten Jahrhundert an das Zentrum der Hinterglasmalerei, deren Weg bis China und wieder zurück führte. Zu sehen im Museum Werdenfels, das finanziert vom Landkreis Garmisch-Partenkirchen, in der Ludwigstraße residiert.

Hannes Hintermeier Feuilleton-Korrespondent für Bayern und Österreich. Folgen Ich folge

2019 hat das Haus einen Anbau be­kommen, der für Sonderausstellungen ge­nutzt wird, der Altbau weist noch den Originalgrundriss auf. Die Räume sind vollgestopft mit Volkskunst, Möbeln, Kü­chenutensilien, Geigenbauwerkzeug, Kruzifixen, Bergsteiger-Memorabilien – und Hunderten von Hinterglasbildern, die mit annähernd dreihundert Exponaten zu den Sammlungsschwerpunkten zählen. Seehausen, Uffing, Murnau und Oberammergau im „Blauen Land“ gehören neben den Zentren Tirol und Augsburg zu den Heimatorten dieses Kunsthandwerks, dessen beste Stücke die Mitglieder des Blauen Reiters beeinflussten. Christliche Motive, Heiligenbilder und Gebirgslandschaften dominieren.

Die Handschrift der neuen Leiterin

Hinterglasmalerei war eine Möglichkeit, neben der Landwirtschaft Geld zu verdienen, so wie die Schnitzerei. Sie dreht technisch die Malweise buchstäblich um, indem sie den Farbauftrag auf der Rückseite vornimmt, was dazu führt, dass spiegelverkehrt gemalt werden muss. Hinterglasbilder blühten zwischen 1550 und 1850, um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts gelangte die Technik in den Fernen Osten. Im chinesischen Kaiserreich entstand im Delta des Perlflusses ein Produktionszentrum, im heutigen Guangzhou. Um das Jahr 1740 begann von dort aus der Aufstieg der Hinterglasmalerei als Exportgut.

Mehr zum Thema 1/

Den Zusammenhang zwischen baye­rischem und chinesischem Kunsthandwerk hergestellt hat Constanze Werner. Sie leitet seit Mai das Museum Werdenfels, zuletzt hat sie das Museum Oberammergau angeschoben, davor das Geigenbaumuseum in Mittenwald. Zum Amtsantritt hat Werner sich die Zusage für die Grundsanierung des Altbaus besorgt, danach möchte sie die Dauerausstellung neu konzipieren. Einen Vorgeschmack auf ihre Handschrift gibt sie nun mit der Schau „Silberglanz und Farbenrausch“, mit der sie einen Kontakt fruchtbar macht, der einheimischen Hinterglastraditionalisten exotisch vorkommen muss.

Schwere Verluste durch die Kulturrevolution

Der Sammler Rupprecht Mayer und seine Frau Haitang Mayer-Liem pflegen seit Jahren mit ihrer Sammlung „Mei-Lin“ Schätze aus der chinesischen Spätphase dieser populären Kunst, entstanden zwischen 1860 und 1965. Der Sinologe, Autor und Übersetzer Mayer hat in Peking und Schanghai für das Auswär­tige Amt gearbeitet, bevor er vor zehn Jahren in seine bayerische Heimat zu­rückkehrte. Der Mittsiebziger berichtet, viele Chinesen glaubten, Hinterglas­malerei sei nur in den Export gegangen. Dabei habe sogar der Kaiserhof zu den Kunden gezählt, nur seien während der Kulturrevolution so gut wie alle inländischen Bestände verschollen. Das Thema ist auch im Norden Deutschlands ak­tuell: Noch bis Mitte April kann man sich im Landesmuseum Hannover in der Schau „China hinter Glas“ einen Eindruck davon verschaffen. Auch diese Ausstellungen, die Mayer schon in Hongkong gezeigt hat, greifen auf Bestände der Sammlung Mei-Lin zu­rück.

Im Museum Werdenfels liegt der Reiz in der Kontrastierung – fünfzig chine­sische werden mit fünfzig bayerischen Bildern in eng gehängter Nachbarschaft gezeigt, so erschließen sich Korrespondenzen, aber auch massive Unterschiede in Farbgebung, Figurengestaltung und Bildaufbau. Der Murnauer Johann Chrysostomus Geiger hat in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts das Bild „Die heilige Anna lehrt Maria das Le­sen“ gemalt. In der Provinz Shenyang entstand im gleichen Jahrhundert die Darstellung einer rotwangigen Mutter und ihrer Zofe, die ihren Sohn prüft, wie gut er Konfuzius auswendig gelernt hat. Deutet man den Gesichtsausdruck des Knaben richtig, ist er nicht optimal vorbereitet.

Eine Kurtisane zeigt ihr bleich ge­schminktes Gesicht im Bildzentrum, von ihren Körperformen ist unter dem bo­denlangen Mantel so gut wie nichts zu erahnen, nur ein winziger Fuß verrät die Erotik des Porträts – hier hat sich der Ba­rock weniger Zurückhaltung auferlegt. Den bayerischen Porträts – etwa dem der skeptisch dreinschauenden Königin Caroline von Bayern – stehen das Individuum überhöhende oder symbolhafte Ty­pisierungen auf chinesischer Seite gegenüber, viele Bilder wurden als Glücksbringer verschenkt. Eine Himmelsfee bringt den ersehnten Nachwuchs auf einem Qilin heran, einem Fa­beltier, das nur in Friedenszeiten er­scheint. In Landschaftsdarstellungen ha­ben die chinesischen Maler oft Himmel und Gewässer mit Spiegelglas gestaltet, was den Bildern ungewohnte Perspektiven beschert.

Westliche Betrachter dürften Mühe haben, die zahlreichen mythologischen Anspielungen zu deuten, jede Blume – Narzissen, Chrysanthemen, Lilien, Pfingstrosen – steht für eine andere Se­mantik. Die Ausstellung setzt also auf mündige Schaulustige. Zwar hilft eine Broschüre bei Aufschlüsselung einzelner Bilder, für eine vertiefende Einordnung reicht das nicht.

Silberglanz und Farbenrausch. Hinterglasbilder aus China und Oberbayern. Museum Werdenfels, Garmisch-Partenkirchen; bis 31. März. Kein Katalog.