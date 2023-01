Pompeji-Ausstellung : Narziss weiß nichts vom Untergang

Schmachtende Blicke und verkohlte Feldfrüchte: Eine Ausstellung in Chemnitz widmet sich dem Untergang von Pompeji und Herculaneum sowie der Frage, was die beiden Städte einzigartig machte.

Am Anfang war es wohl Neugier, die den Naturforscher aufstörte und dazu brachte, eines seiner Schiffe startklar zu ma­chen, um die ungewöhnlich geformte und ziemlich große Wolke näher zu untersuchen, die über dem Vesuv stand. Dann aber erreichte Plinius den Älteren der eilig geschriebene Brief einer Bekannten, die am Fuß des Vulkans lebte und ihn um Hilfe anflehte. Plinius änderte seine Pläne und ließ die Flotte auslaufen, die er befehligte, um möglichst viele Bewohner der dicht besiedelten Küste zu retten: „Dorthin eilt er, von wo andere fliehen, und steuert in gerader Richtung auf die Gefahr zu, so furchtlos, dass er alle Veränderungen und Ausformungen jenes Unglücks, wie er sie wahrnahm, diktierte und aufzeichnen ließ.“

Tilman Spreckelsen Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Es war, so hält es sein Neffe Plinius der Jüngere fest, der 24. August des Jahres 79 nach Christus, als eine Katastrophe über die Küstenlandschaft des Golfes von Neapel hereinbrach und nicht nur die Städte Pompeji und Herculaneum vom Erdboden tilgte. Der jüngere Plinius erwähnt die Fliehenden, lässt aber offen, welchen Erfolg die Rettungsmission seines Onkels hatte. Nur von dessen Tod berichtet er: Der lungenkranke ältere Plinius, der vor den Eruptionen des Vulkans nach Stabiae ausweichen musste, sei im dichten Rauch zusammengebrochen und erst später ge­fun­den worden.

Dass Pompeji und Herculaneum unter Schlamm und Asche begraben und konserviert wurden, ist ein unfassbares Un­glück für die Zeitgenossen und zugleich ein Segen für die spätere Antikenforschung. Dass sich je nach dem Stand der Grabungen unser Bild der Städte und der Ereignisse, die zu ihrem Untergang führten, fundamental ändern kann, zeigt der Blick auf die Opfer. Während man in Pompeji bald auf die Abdrücke zahlreicher Leichen in der Ascheschicht stieß und ihre Körperformen im neunzehnten Jahrhundert durch das Ausgießen mit Gips für uns sichtbar machte, fand man in Herculaneum nur sehr wenige menschliche Überreste, sodass der Eindruck entstand, die dortige Bevölkerung hätte sich, anders als in Pompeji, zum allergrößten Teil retten können.

Das änderte sich vor vierzig Jahren durch eine Grabung im Bereich des alten Hafens der Stadt, bei der an die zweihundertfünfzig Skelette gefunden wurden so­wie die Überreste eines kieloben liegenden Schiffes. Offenbar hatte eine große Zahl von Menschen versucht, das rettende Meer zu erreichen, und war dabei von der mehrere hundert Grad heißen Lawine aus Asche, Gas und Steinen überrascht worden.

Zerstörung im Zeitraffer

Die Ausstellung in Chemnitz, die sich Pompeji und Herculaneum widmet, zeichnet auch den Untergang der Städte nach, er bildet den Rahmen dieser Erkundung. Gleich zu Beginn steht eine großformatige Projektion, die den Besucher auf einen Balkon in Pompeji versetzt und ihm von dort aus die Zerstörung im Zeitraffer vor Augen führt: Schwere Wolken senken sich über die Stadt, Erdbeben und Feuer lassen die umliegenden Wände zusammenstürzen, zugleich aber würde ein Betrachter auch trügerische Pausen zwischen den Wellen der Zerstörung wahrgenommen haben – von Plinius im nicht allzu fernen Stabiae wird etwa berichtet, er habe noch am Abend des 24. August alle Welt beruhigen wollen, statt einer entschlossenen Evakuierung das Wort zu reden.