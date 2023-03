Aktualisiert am

Blockchain in der Kunst: Das Pariser Museum hat 18 NFTs in seine Sammlung aufgenommen, darunter bekannte Sammlerstücke wie den Crypto-Punk #110 von 2017.

Das Centre Pompidou in Paris nimmt erstmals NFTs in seine Sammlung auf, darunter bekannte Sammlerstücke wie den Crypto-Punk #110 von 2017. Bild: Larva Labs

Wenn Punks sich nichts Schöneres mehr vorstellen können, als im Museum zu landen, ist es meistens vorbei mit ihnen. Ist das auch hier der Fall? Was man sieht, ist ein Werk, das nicht von einem Künstler entworfen wurde, sondern von einem Algorithmus. Seit Kurzem gehört es dem Pariser Centre Pompidou. 18 NFTs hat das Museum jetzt in seine Sammlung aufgenommen, darunter einen der berühmten Crypto-Punks.

2017 hatten die Software-Entwickler John Watkinson und Matt Hall einen Algorithmus geschrieben, der exakt zehntausend grobpixelige Punker-Köpfe produzierte. Keiner dieser Köpfe gleicht dem anderen, jeder ist einmalig – und wurde als Non-Fungible Token, kurz NFT, auf der Ethereum-Blockchain hinterlegt. Wenn man einen Crypto-Punk kauft, bekommt man diesen NFT – also den fälschungssicheren digitalen Nachweis, dass einem ein solcher Punk gehört. Die Blockchain machte aus Digitalkunst handelbare Unikate.

Statussymbole der Tech-Branche

NFTs sind Aura-Booster; sie brachten das Versprechen des Einmaligen in die Kopiermaschine des Internets zurück – und die Sicherheit, dass auch im digitalen Dickicht die Regeln des Kapitalismus, die Gesetze von Besitz und Preissteigerung durch Verknappung gelten. Durch ein geschicktes Marketing (Popstars bekamen NFTs von Affenköpfchen und Punks geschenkt) wurden Kunst-NFTs zum Statussymbol der Tech-Branche.

Crypto-Punk Nummer #5822 wurde für 8000 Ethe­reum verkauft – das entspräche fast 24 Millionen Dollar. Der Gesamtwert aller Crypto-Punk-Verkäufe liegt umgerechnet bei mehr als zwei Milliarden Euro. Oft blieben diese Rekordkäufe allerdings in der Krypto-Blase, wurden mit Krypto-Geld bezahlt und vor allem von Krypto-Unternehmern und anderen Metaversiten gekauft. Der Käufer von #5822 etwa war Deepak Thapliyal, Chef des Blockchain-Unternehmens Chain – also jemand, der großes Interesse daran hat, diese Währungen populär zu machen. Rekord-Auktionen helfen da immer.

Per Blockchain kann man alles noch einmal zu Geld machen. Man kann nicht nur NFTs von Bildern kaufen, sondern auch, für viele Tausend Euro, NFTs von Land in Computerspielen und virtuellen Landkarten – in der Hoffnung, dass später Tausende von Besuchern Tantiemen zahlen müssen.

Kunstwelt mit anderen Maßstäben

Das Internet startete als Emanzipationsmaschine und verwandelte sich irgendwann in einen beinharten Monetarisierungskosmos. Spielt Krypto-Kunst seine Verfallsgeschichte im Kleinen nach – oder könnte es bei ihr um mehr gehen als um unfälschbare, handelbare Zertifikate?

Kann die Blockchain es Künstlern ermöglichen, am klassischen Kunstmarktsystem vorbei ein eigenes Produktions- und Vertriebssystem aufzubauen, eine Kunstwelt mit anderen Maßstäben als denen der Messen und Museen? Werden die neuen Technologien eine neue Ästhetik hervorbringen, wie es Nam June Paik einst mit seinem „TV Buddha“ schaffte – und wie es die Künstlerin Agnieszka Kurant gerade versucht, wenn sie im Pompidou ein rätselhaft schönes, virtuelles Gestein zeigt, das aber in Wirklichkeit eine 3-D-Bildkompression von Stimmungsanalyse-Daten ist, die aus Hunderttausenden von Twitter-Posts gewonnen wurde?

Zu den ästhetischen kommen ökologische Fragen. Die erforderlichen Rechenleistungen von Blockchain und Kryptowährungen tragen massiv zum Klimawandel bei. Ethereum benötigte lange mehr Energie pro Jahr als die Niederlande. Das ist neuerdings deutlich besser – aber dass der Crypto-Punk hier so energisch raucht, könnte man trotzdem auch als Bild der Spuren lesen, die das Phänomen NFT jenseits der Kunst in der Umwelt hinterlässt.