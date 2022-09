Julian Rosefeldts „Euphoria“ : Verschwende dein Dopamin!

Vor dem Krieg: Für die wildeste Choreographie in Julian Rosefeldts Film „Euphoria“ hielt der Kiewer Hauptbahnhof als Amerikanische Nationalbank her. Bild: Julian Rosenfeldt

Die Methode Julian Rosefeldt? Ein Thema setzen und Texte recherchieren, collagieren, aus Kontexten herauslösen und für das Heute verdichten. Danach Bilder und Orte für die Momente finden, in denen die Texte das Wort ergreifen. Wie bei der neuesten Filminstallation „Euphoria“ auf Zollverein in Essen. Ihr zentrales Narrativ wurde kurz vor Kriegsausbruch aus Kostengründen in Kiew gedreht, im Hauptbahnhof von 1870 und auf einem Militärgelände, Kolonnen von Panzern, aufgenommen aus der Drohnenperspektive. Weitere Szenen eines dystopischen Nordamerikas, die noch fehlten, verlegte man nach Sofia oder Babelsberg. Ein halbes Jahr später ist ein Teil des ukrainischen Teams nach Berlin geflüchtet, und Russland setzt ökonomische Waffen ein, um eine globale Krise zu provozieren. Das alles konnte Rosefeldt bei dem seit Jahren geplanten Projekt nicht voraussehen, und doch kommt man nicht umhin, den Krieg auch im Zusammenhang mit dem urkapitalistischen Wettrennen um Rohstoffe und Märkte zu sehen, hat man erst mal die Fährten sortiert, die er beim Erfassen des dominierenden Wirtschaftssystems legt.

Etwa während des Ausflugs in die Welt der New Yorker Obdachlosen, in der man geradezu das Pendel zwischen den Positionen schwingen hört: Verantwortung gegen Freiheit, Altruismus gegen Eigennutz, Verzicht gegen Wachstum, mehr Staat, weniger Staat. „Das Problem mit der Habgier ist, dass sie keinen Sättigungspunkt kennt. Denn ihr Vollzug kann die innere Leere nicht füllen, die Langeweile, die Einsamkeit und die Depression, die sie bezwingen soll“, sagt einer der Obdachlosen zu seinen vier Schicksalsgenossen. Es ist Winter, ge­gen die Kälte hilft nur ein kleines Feuer und Hochprozentiges. „Die Welt funktioniert dank Individuen, die ihre eigenen Interessen verfolgen, die besser werden wollen“, bekommt er als Antwort zu hören.

Ein Furor shake­speareschen Ausmaßes

Je länger der Dialog zwischen den zwei Kontrahenten dauert, desto mehr unsichtbare Geister versammeln sich am Feuer, allen voran die amerikanische Schriftstellerin Ayn Rand, die in ihrem Roman „Atlas Shrugged“ ein Loblied auf den Individualismus sang und Kapitalismus nicht nur für effizient hielt, sondern auch für moralisch. Oder der Wirtschaftswissenschaftler Milton Friedman, der die Freiheit des Einzelnen über staatliche Interventionen stellte. Nur zwei von vielen Textlieferanten, auf die man in dieser absurden Konstellation trifft.

Die Darsteller stachelt der trockene Schlagabtausch zu einem Furor shake­speareschen Ausmaßes an, man folgt ihnen gebannt, hypnotisiert von den vom Leben zerstörten Gesichtern, aus deren Mündern ein äußerst lebhaftes Seminar in Wirtschaftstheorie zu vernehmen ist. Und doch, denkt man, könnte es auch jeden Moment zu einem Drama kommen, so unversöhnlich sind die Stimmen, so kinoreif die Inszenierung und die Dimensionen der abgedunkelten Halle 5, in der parallele Projektionen zwei Stunden lang um Aufmerksamkeit buhlen. Die Vielstimmigkeit der von Luftaufnahmen New Yorks voneinander getrennten Geschichten ist nicht nur im überbordenden Nebeneinander aus Fragmenten von Sophokles, Tacitus, Warren Buffett, Brecht, Steinbeck, Haraway oder Snoop Dogg spürbar, sondern auch in den begleitenden musikalischen Elementen.