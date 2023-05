Die Zukunft der Vergangenheit ist ein zentrales Thema der Malerei Caspar David Friedrichs. Der Berufsanachronist suchte in der Vorzeit nach Neuem, das sich anverwandelt zukunftsträchtig machen ließe. Nicht nur wurde er so zum Vordenker und -maler der Romantik, die Kunstgeschichte erklärte ihn gleich noch zum Erfinder der Moderne: Auf dem Buchdeckel von Robert Rosenblums epochalem „Modern Painting and the Northern Romantic Tradition: Friedrich to Rothko“ prangt nicht von ungefähr der „Mönch am Meer“ als in semiabstrakten Farbstreifen angelegter Vorläufer von Rothkos Farbfeldern, Betrachterergriffenheit je inklusive.

Ebenfalls vor der Zeit leitet nun das Museum Georg Schäfer Schweinfurt den Reigen vieler Ausstellungen zum Künstler im Jubiläumsjahr 2024 – Friedrichs 250. Geburtstag – ein. Das aus der Privatsammlung des Kugellagerindustriellen Schäfer erwachsene Museum besitzt ohnehin schon einen erstaunlichen Friedrich-Bestand, im Vorfeld der Feierlichkeiten hat man sich für die Schau „Caspar David Friedrich und die Vorboten der Romantik“ noch mit der ebenfalls respektablen Schweizer Sammlung Oskar Reinhart Winterthur zusammengetan und zusätzlich bedeutende Leihgaben aus der Berliner Nationalgalerie („Der Watzmann“), der Hamburger Kunsthalle („Wanderer im Nebelmeer“), aus Dresden („Hünengrab im Schnee“) sowie der Pinakothek München („Ruine im Wald“) erhalten.