Klaus Stuttmann : Merkel wünschte ihm gute neue Gesichter

Die früheste Zeichnung in dieser Ausstellung ist auch die größte (in jeder Beziehung): Im Obergeschoss des Caricatura-Museums kämpft sich in Meterbreite ein schirmbewehrter Karl Marx gegen einen Bananenschalenschauer voran. Natürlich stammt dieses markante Motiv aus dem Jahr 1990, als sich deutsche Satiriker gar nicht genug über die angeblich für die der deutschen Wiedervereinigung förder­liche Südfruchtsehnsucht in der DDR lustig machen konnten. Auch Klaus Stuttmann nicht. Man mag es ihm nachsehen; er war damals noch jung im Karikaturistengeschäft, gerade erst hatte er sich ganz darauf verlegt. Zuvor war der studierte Kunsthistoriker als Autodidakt im Grafikergewerbe unterwegs gewesen. Was die komische Kunst dann durch Stuttmanns Entscheidung für die Pressezeichnung gewonnen hat, zeigt die Werkschau „Statements“ mit Arbeiten aus seinen mittlerweile 32 vollberuflichen Jahren als Karikaturist.

Sie beginnt eben mit dem Marx-Motiv, einem veritablen Geniestreich, der leider nicht so bekannt geworden ist wie Roland Beiers im selben Jahr entstandenes Por­trät des achselzuckenden Begründers des wissenschaftlichen Sozialismus mit der Unterschrift „Tut mir leid, Jungs. War halt nur so ’ne Idee von mir . . .“. Beier, mit Jahrgang 1955 sechs Jahre jünger als Stuttmann, hatte dem Kollegen seinerzeit nicht nur Erfahrung mit Karikaturen voraus, sondern auch die Ostabstammung. Mokantes über Marx war von einem gebürtigen Meißener offenbar reizvoller als von einem gebürtigen Frankfurter (am Main). Dafür hat es Stuttmann jetzt zu dieser Ausstellung in seiner Heimatstadt gebracht und das in einem Haus, das im Karikaturengenre die beste Reputation genießt.

Was Stuttmann ins Caricatura-Museum bringt

So lange es noch einen Vertreter aus dem Gründungsoktett der Neuen Frankfurter Schule gibt, der zu Eröffnungsfeiern das aus dieser Komiktradition entstandene (und mit deren Werken reich bestückte) Caricatura-Museums beehrt, wird dieses Haus nicht unterzukriegen sein. Nun sind vier von acht schon tot, aber wenn wie diesmal Pit Knorr erscheint, ist alles quicklebendig, vor allem auch die Erinnerungen an die Verblichenen, und man darf sich auf die Zukunft freuen, in der die jüngsten Ankäufe dieser städtischen Institution – Blätter von Greser & Lenz, Bernd Pfarr, Franziska Becker, Ernst Kahl – noch Ergänzung finden werden. Der anfänglich geforderte Frankfurt-Bezug der Museumsbestände lockert sich mittlerweile, man rundet sie vernünftigerweise um Arbeiten aus dem „Titanic“-Umfeld ab; und womöglich darf auch Stuttmann, der nie für eine Frankfurter Satirezeitschrift tätig war, auf dauerhafte Aufnahme hoffen – und wäre es denn doch nur des Zufalls seines Ge­burtsorts wegen.

Aufgewachsen ist der Karikaturist – man hört es ihm an – in Stuttgart, seit 1970 lebt er aber in Berlin, wo mit dem „Tagesspiegel“ sein treuester Kunde er­scheint. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich Stuttmann mehrere Dutzend Abnehmer erarbeitet – vor allem durch seinen Einfallsreichtum, der ihn täglich gleich mehrere Themen karikaturesk (und das auch noch oft mit einer Auswahl an Ideen zum selben Sujet) aufgreifen lässt. Dazu verfügt Stuttmann über einen attraktiven Stil, weil seine Figuren eher sympathisch rund als grotesk verzerrend gezeichnet sind, und nicht zuletzt erfolgt bei ihm alles längst digital. Deshalb gibt es in der Frankfurter Ausstellung auch überwiegend Ausdrucke seiner Karika­turen; nur aus der Zeit vor der Jahr­tausendwende sind Originalzeichnungen vertreten (auch der Marx ist ein Druck).

Merkel wurde sein Leitmotiv. Aber auch sein Leibmotiv?

Bekannt wurde Stuttmann vor allem durch – wie hätte es ein deutscher Karikaturist vermeiden können? – zahllose Angela-Merkel-Motive. Viel interessanter aber ist die Kontinuität, mit der er sich selbst und die eigenen Arbeitsumstände in intoleranten Zeiten zum Gegenstand macht. Übrigens auch im Kontext der Beschäftigung mit Merkel. Berühmt ge­worden ist eine Karikatur von 2018, auf der den Zeichner am Schreibtisch ein Anruf der Kanzlerin erreicht, dass ihm fortan ihr Karikieren verboten sei. Hintergrund dieses Motivs war aber nicht ir­gend­eine konkrete Verärgerung über ihre Darstellung, sondern die damalige Re­form des Datenspeicherungsrechts. Als Stuttmann ihr vor we­nigen Monaten einen Auswahlband seiner Merkel-Karikaturen schickte, bekam er eine freundliche Karte zurück: Sie wünsche ihm gute neue Gesichter.

Das früheste Selbstporträt des Zeichners in der Schau findet sich auf einer Radierung aus den neunziger Jahren, und sie weist schon die große Stärke der späteren Arbeiten auf: die Plakativität, mit der Stuttmann zeichnet. Hier den eigenen Kopf mit ungläubigen Stielaugen wie einen verwundbaren Planeten in einem dunklen Weltall, durch das eine Rakete auf ihn zusteuert – keine, die eine fried­liche Raummission beförderte, sondern erkennbar einen Sprengsatz. Eigene Angst ist ein Dauerthema bei Stuttmann. Sie als Karikaturist einzuräumen, dazu gehört Mut.

Wird sich Stuttmann durch die Digi­talität seiner Arbeit selbst den Weg ins Museum verbauen? Bei der Eröffnung brach er eine Lanze für seinesgleichen, die Pressezeichner: Die seien bislang nur selten als „museabel“ anerkannt worden. Die Ausstellung „Statements“ mit ihren streng chronologisch sortierten rund dreihundert Karikaturen (und einigem be­langlosen Beiwerk) zeigt, dass auch mit einem Großteil an Reproduktionen Staat gemacht werden kann – gerade wenn der Staat bespöttelt wird. Und wenn so viel zu entdecken ist im Schaffen eines Chro­nisten der Jahre, die wir kennen. Die durch Klaus Stuttmanns Bilder aber manchmal erst zur Kenntlichkeit ge­bracht werden.

Klaus Stuttmann – Statements. Im Carica­tura-Museum Frankfurt am Main; bis zum 3. Oktober. Kein Katalog, aber beim Schaltzeit-Verlag ist jüngst die erweiterte Ausgabe von „Mein Merkelbilderbuch“ erschienen. Es kostet 24,90 Euro.