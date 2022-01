DDR-Malerei in Südamerika : Der Ostkunstschatz von Brasilia

In seiner Plattenbauwohnung stapelten sich die Bilder bis zur Decke. Es ist das Jahr 1985, in der Leipziger Straße 65 in Ostberlin, in einem Diplomatenhochhaus direkt am Mauerstreifen. Hier lebt Francisco Chagas Freitas, der ein Jahr zuvor in der Hauptstadt der DDR eintraf, binnen kürzester Zeit in die Untergrund-Kunstszene eintauchte und dadurch einer der wichtigsten Kunstsammler des Staates wurde.

In der Diplomatenwohnung hortet er die subversiven Gemälde wie einen Schatz. Er sammelt Werke von Hermann Glöckner, Eberhard Göschel, Gerda Lepke, Peter Hermann und vielen anderen. Dort gestaltet er sich eine Welt jenseits des dominierenden sozialistischen Realismus, die jetzt im Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst in Cottbus wiederaufersteht und dabei auch die Geschichte eines besonderen Kunstsammlers erzählt.

Von 1984 bis 1991 war Freitas Kultur­attaché der brasilianischen Botschaft in der DDR. Er kam nach seiner diplomatischen Ausbildung mit Ende zwanzig, in­mitten der Tauwetterperiode, in den Os­ten Deutschlands. Sein damaliger Chef, der Botschafter Mario Clabria, war ebenfalls Kunstfreund und führte ihn an die zeitgenössische Kunst der DDR heran.

Die beiden verbindet die Leidenschaft für die abstrakte Kunst des sozialistischen Landes, die bei den nationalen Kunstschauen nicht gezeigt wurde. Sie sind be­sonders von den Künstlern fasziniert, die durch das Raster des Kunstbetriebs fallen. Künstler, die abstrakt, expressionistisch und nicht figürlich gearbeitet haben.

Im „melancholischen Osten Berlins“, wie er später oft sagt, sucht er den Kontakt zu Künstlern der „zweiten Reihe“. Sein Diplomatenstatus und das Devisengehalt waren die Eintrittskarten zur Kunstszene, die zwischen Untergrund und Staatskunst unterschied, und zu ei­nem bunten Bohemeleben, dass sich in der Cottbusser Ausstellung erahnen lässt.

In Dresden hat er seine intensivsten Kontakte. Die Stadt an der Elbe, mit der Kunstakademie, wird zu seinem Sehnsuchtsort. Der Diplomat besorgt für die Künstler die nur schwer zu bekommenden Acrylfarben aus dem Westen und kauft ihre Werke. Der erste Künstler, der es Freitas wegen seiner radikalen Bildsprache antat, war Max Uhlig. Das Ölgemälde „Landschaft“ aus dem Jahr 1979, das in expressiven Strichen Eindrücke eines kargen Landstriches in Mecklenburg Vorpommern zeigt, erwarb er 1984 in der Galerie Rotunde im Alten Mu­seum in Berlin.

Es wird das erste Bild seiner Sammlung. Uhlig, der sich dem Kanon der Kunstpolitik nicht anpasste, hatte zunächst kaum Erfolg. Erst nach der Wiedervereinigung folgte sein künstlerischer Durchbruch, auch durch seine exzentrischen Porträts. Eines fertigt er Mitte der Achtziger von Freitas an. Auf dem gestrichelten Bild ist er als gefiederter Vogel dargestellt. Daneben sind die Punks von Angela Hampel und die Tänzer von Helge Leiberg platziert.

Auch der Bildhauer Hans Scheib studierte in den Siebzigern in Dresden. Von ihm erhält Freitas ein Bild, welches den Umriss eines am Boden liegenden Menschen zeigt. Dunkle Schwarztöne formen einen Schatten, der die Figur um­gibt. Wenige Jahre später, 1989, malt Peter Hermann den Diplomaten: als nachdenklichen jungen Mann, mit Horn­brille und beigen Anzug – ein Symbolbild dieser Dekade.