50 Jahre BMW-Hochhaus : Aus Zutrauen in die Zukunft

Und schönen Gruß an Oscar Niemeyer: Karl Schwanzers BMW-Hochhaus mit der Schale des Museums am Mittleren Ring in München. Die Idee für den Bau des Museums stammt vom Architekten, der es als optisches Gegengewicht zum Turm konzipiert hatte. Es war in der Ausschreibung zum Wettbewerb nicht vorgesehen. Bild: BMW

Um das BMW-Hochhaus in München ranken sich in etwa so viele Legenden, wie der Turm Geschosse hat. Da ist zum Beispiel die Geschichte, dass die erste Ideenskizze der Entwurfsarchitekten im Büro von Karl Schwanzer, vier runde Baukörper kleeblattförmig anzuordnen, zunächst im Papierkorb gelandet sei; aus diesem habe Schwanzer das zerknüllte Blatt während einer Runde durch die Räume an der Wiener Seilergasse eher zufällig gezogen, um seine Mitarbeiter sogleich anzuweisen, auf dieser Basis weiterzuarbeiten. Es gibt auch die Erzählung vom Biergarten, in dem Schwanzer die Vorstandsmitglieder des Autoherstellers traf und den Herren seine Gestaltungsidee mithilfe von vier zusammengeschobenen Maßkrügen erläuterte.

Verbürgt ist, wie Schwanzer nach dem Sieg im Wettbewerb die noch nicht restlos Überzeugten unter den BMW-Granden für seine Idee gewann: Er ließ Ende 1968 in den Bavaria-Filmstudios in Geiselgasteig auf eigene Kosten ein ganzes Etagensegment samt Möbeln und Fenstern mit Münchenpanorama dahinter aufbauen und von Statisten bespielen, um zu beweisen, wie effizient und kommunikativ sich auf dem runden Großraumbüro-Grundriss arbeiten lassen würde. Unmittelbar nach der kleinen Theateraufführung wurde der Architektenvertrag unterschrieben.

Die heutigen BMW-Verantwortlichen können ihren Vorgängern zu deren Entscheidung nur gratulieren. Das gerade einmal 99,5 Meter hohe Hochhaus – die Marienkirche durfte als höchstes Gebäude der Stadt nicht übertrumpft werden – zählt zu den prägnantesten Bürotürmen in Deutschland und darüber hinaus. Die Hoffnung, es zu einem Signet der Marke BMW zu machen, hat sich erfüllt. Aus Anlass der Fertigstellung vor fünfzig Jahren lädt der Autohersteller am heutigen Freitag zu einer Feierstunde. Jonas Kaufmann wird singen, Bayerns Ministerpräsident eine Rede halten, Pritzker-Preisträger Francis Kéré einen Vortrag, und am Turm werden Akrobaten des Projekts Bandaloop eine Art Kletterseil-Ballett aufführen.

Das Staraufgebot ließe sich leicht als Prominenten-Stelldichein zu durchsichtigen Marketing-Zwecken mit Prestigegewinn für alle Beteiligten abtun; aber man kann die Sache auch freundlicher betrachten, gerade aus Architektensicht. Wann begeht ein Bauherr schon einmal das Jubiläum der Fertigstellung eines Gebäudes? Wie oft hat ein Bauherr nach fünf Jahrzehnten alles Recht dazu, weil er das Haus pfleglich behandelt hat und es weiterhin für die ursprünglichen Zwecke nutzt? Und wie oft stellt er bei solchem Anlass die Leistung des Architekten in den Mittelpunkt?

Leider eine Ausnahme

Die Feierlichkeiten werfen allerdings auch weniger erfreuliche Fragen auf. Es ist in den vergangenen Jahrzehnten eine Ausnahme geblieben, dass deutsche Industrieunternehmen ihre Gebäude architektonisch anspruchsvoll gestalten. Eher ist das Gegenteil der Fall: Wo Manager unter Renditedruck stehen und das Gebot der Flexibilität jeden Aufwand für bleibende Bauwerke obsolet erscheinen lässt, entscheiden sie sich für die billigste, möglichst schnell zu errichtende (und abzureißende) Variante. So sehen Bürogebäude und Produktionsstätten hierzulande dann auch aus. Der Mehrwert guter Architektur für die Mitarbeiter wie für die Allgemeinheit wird missachtet. Umso mehr ist die Weitsicht der einstigen Entscheidungsträger von BMW zu preisen. Namentlich der damalige Vertriebschef Paul Hahnemann sah das Potential von Schwanzers kühnem Entwurf, der zunächst noch gemeinsam mit einem konventionellen Scheibenhochhaus in der engeren Wahl war, und setzte sich nachdrücklich für ihn ein.