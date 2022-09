Ihre Texte handeln oft von dem erbarmungslosen Rhythmus des Kapitalismus, von Schönheits- und Erfolgsdruck, von all den kleinen Dingen, die das Leben in einer auf Effizienz getrimmten Gesellschaft ausmachen. Das kann vom grünen Smoothie bis zum Bewusstsein für den nahenden Klimawandel alles sein, was ihr begegnet.





Turato, die 1991 in Kroatien geboren wurde und mit 15 in einer Punkband Bass spielte, zog nach der Schule nach Amsterdam, um Grafikdesign zu studieren. In ihren grafischen Arbeiten verändert sie die Optik der Wörter und so auch die Bedeutung, die man ihnen beimisst. In ihren Performances bewirkt sie dasselbe mit Sprache. Indem sie manche Wörter endlos langzieht, andere kurz abhackt. Sie setzt Akzente, betont bestimmte Silben, übertreibt und dramatisiert.



Neben den Schildern, die wie Werbeplakate für unbestimmte Produkte an der Wand hängen, sieht man bei 52 Walker große Wandmalereien mit Sätzen wie „a lifetime of action and adventure with no clock to punch“ oder „govern me harder“. Ein Satz, den sie auf einem Aufkleber in einem Park gesehen hat, als sie mit ihren Hunden in Amsterdam spazieren war. Genauso entstehen ihre Pools, die Texte, die den Performances zugrunde liegen und die auch als Bücher erscheinen.





Diese Texte, die lose und erst mal unzusammenhängende Fragmente sind, sammelt sie überall. Es sind Sätze, die ihre Freunde sagen, Absätze aus Büchern, die sie liest, Packungsbeilagen von Medikamenten, Werbung aus dem Internet. Sie beschreibt das Ergebnis als „jährliche Reports in Form eines Buchs“. Wenn Aliens kämen und wissen wollten, was los war in den vergangenen Jahren, fänden sie in Pool 1–5 die wichtigsten kulturellen Schlagworte und Veränderungen. Ohne Gewichtung wechseln die Themen dort fließend zwischen Mode, Körpern, Kapitalismus, Arbeit, Selbstoptimierung und allem, was einen tagtäglich umgibt und beschäftigt. Corona taucht auf den letzten Seiten von Pool 4 noch als Witz auf – eine seltsame Sache, die zwar da ist, die man zu dem Zeitpunkt aber noch nicht ernst nahm. Im nachfolgenden Pool 5 ist die Krankheit schon fester Bestandteil des Lebens geworden. Alles, was irgendwie hängen bleibt, kommt in diese Bücher.