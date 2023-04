In der mit Gedenkorten übersäten Stadt Berlin hätte Mendel Grossman längst eine nach ihm be­nannte Straße verdient. Mendel Grossman war ein Held des ästhetischen Widerstands gegen die deutsche Massenvernichtungspolitik im Zweiten Weltkrieg. Seit Dezember 1939 arbeitete er gemeinsam mit seinem Kollegen Henryk Ross als Fotograf im Auftrag des Judenrats im Ghetto Litzmannstadt-Łódź im annektierten Teil Polens. Grossman und Ross sollten die Arbeit der jüdischen Selbstverwaltung im Dienst der deutschen Be­sat­zer dokumentieren. Deren Leiter Chaim Rumkowski glaubte die Bewohner des Ghettos retten zu können, indem er ihre Nützlichkeit für die reichsdeutsche Rüstungsproduktion herausstellte. Die Fo­tos von Grossman und Ross lieferten dafür die visuellen Belege.

Ne­ben ihrer offiziellen Tätigkeit aber machten beide Männer heimlich Bilder vom Alltag und den Lebensbedingungen in Litzmannstadt. Sie zeigten Hinrichtungen, hungernde Kinder auf der Straße, Gesichter hinter Maschendraht, Menschen, die ihre Habseligkeiten zu den Waggons tragen, die sie in die To­des­la­ger bringen, und andere, die für im­mer voneinander Ab­schied nehmen. Um Filmmaterial für diese Aufnahmen ab­zwei­gen zu können, hatte Ross sein Studio eigens so umgebaut, dass er mehrere Porträt­fo­tos auf ein Negativ bannen konnte.

Er sorgte dafür, dass die Nachwelt von ihm erfuhr

Grossman aber ging noch weiter. Bei einer der regelmäßigen Deportationen, mit denen die deutsche Leitung des Ghettos seit 1940 jeweils Zehntausende Menschen zu ihrer Ermordung nach Chelmno oder Au­schwitz schickte, ließ er sich von seinem Assistenten Arieh Ben Menachem dabei fotografieren, wie er heimlich die Menschentraube der Todgeweihten aufnahm. Er sabotierte die nationalsozialistische Propaganda nicht nur, er sorgte zudem dafür, dass sein Tun auch für die Nachwelt festgehalten wurde.

Als das Ghetto Litzmannstadt im Au­gust 1944 aufgelöst wurde, vergruben Grossmann und Ross ihre Fotos im Boden. Ross, der zum Aufräumkommando gehörte, dass die Reste des Ghettos beseitigen musste, konnte seine Bilder nach der Befreiung durch die Rote Armee bergen. Grossman kam in ein Zwangsarbeiterlager bei Kö­nigs Wusterhausen. Er starb auf einem Todesmarsch wenige Tage vor Kriegsende. Nur ein Teil seiner Aufnahmen hat sich erhalten.

In der Ausstellung mit Bildern aus dem Holocaust, die die Staatlichen Mu­seen Berlin als Übernahme von der Jerusalemer Gedenkstätte Yad Vashem im Fotografiemuseum am Bahnhof Zoo zeigen, sind Mendel Grossmans Fotos nur eine von vielen Stationen auf dem Weg von der antisemitischen Propaganda der Na­zis zu den Dokumenten der Befreiung der Lager durch die Alliierten. Dennoch kehrt man immer wieder zu ihnen zu­rück, denn sie sind nicht nur Zeugnisse eines Geschehens, sondern auch einer Haltung. Sie be­glau­bi­gen den Blick des Zeugen durch sein Porträt.

Auf einem offenbar mit Selbstauslöser aufgenommenen Bild hält Grossman eines der Statistikalben des Judenrats in der Hand, für die er die Illustrationen liefern musste. Sein Gesicht im Halbprofil wirkt skeptisch, beinahe spöttisch. In der Medienstation daneben erzählt Arieh Ben Me­nac­hem, der den Krieg überlebte, dass Grossman bei seinen Streifzügen im Ghetto vor allem die drückende Stille fürchtete. „Man konnte die Fliegen summen hören.“ Jedes Klicken des Auslösers hätte ihn verraten und den Henkern ausliefern können. Doch Grossman überwand seine Angst.

Bilder machen Unmenschlichkeit sichtbar

Im Vergleich zu den Bildern von Mendel Grossman, Henryk Ross und anderen jüdischen Fotografen etwa aus den Ghetto in Warschau oder Kaunas sind die Aufnahmen von deutschen Soldaten und Bildberichterstattern aus dem Nazi-Propagandaapparat, die in Berlin gezeigt werden, von grausiger Am­­bi­va­lenz. Wenn man die Beschriftungen ausblendet, könnte man sie als Zeugnisse der Anklage ne­ben die Fotos der Opferseite stellen. Aber dann liest man: „Juden beim Friseur“, „Ju­den un­ter sich“ oder, auf einer Seite der SS-Zeitschrift „Das schwarze Korps“, „Auswurf der Ghettos“.

Im Herbst 1941 fotografiert der Soldat Heinrich Jöst im Warschauer Ghetto ein vielleicht achtjähriges Mädchen, das seinen toten Bruder auf den Knien hält. Dass der uniformierte Flaneur dieses Elend in Ruhe kadriert hat, statt zu helfen, bleibt unfassbar. Das zweideutige Verdienst des Fotos liegt darin, dass es eben diese Unmenschlichkeit sichtbar macht.

Die Didaktik der Ausstellung folgt der Logik der Ereignisse, sie be­ginnt mit Leni Riefenstahl und den Amateurbildern des „Judenboykotts“ und endet mit den Aufnahmen Jewgeni Chaldeis von Hermann Göring auf der Anklagebank in Nürnberg. An einem entscheidenden Punkt aber verlassen die Ausstellungsmacher aus Yad Vashem, deren Konzept in Berlin getreulich nachgebaut wurde, die vorgegebenen Pfade. Auf drei großen Tischen, die genau in der Mitte zwischen den einzelnen Sektionen aufgestellt sind, legen sie die sonst säuberlich ge­trennten Bildzeugnisse zu ei­nem verstörenden Puzzle zusammen, die Fotos der Opfer und der Täter, die Blicke der Mörder und der Ermordeten. Die Irritation, die von dieser Durchmischung ausgeht, hält nach dem Be­such der Ausstellung an. Und in der Stille, die im Treppenhaus des Fotografiemuseums herrscht, denkt man an das Klicken von Mendel Grossmans Ka­me­ra.

Flashes of Memory. Fotografie im ­Holocaust. Museum für Fotografie, Berlin, bis 20. August. Der Katalog kostet 38 Euro.