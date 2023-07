Aus leichter Untersicht aufgenommen, sieht man einen Mann auf der Farbfotografie. Im Bildzentrum steht er, mit seinen Beinen leicht schräg. Er ist alt, hat einen weißen Bart, stützt sich auf einen Gehstock und trägt robuste Kleidung. Der Alte schaut direkt in die Kamera. Hinter ihm ist ein großer Baum erkennbar, dessen Äste ein „V“ formen. Das Foto zeigt klare Linien und eine stimmige Komposition.

Etwas mürrisch wirkt der Mann, vielleicht erschöpft, aber nicht wie jemand, dessen Heimat kurz zuvor von der Wehrmacht überfallen wurde. Denn das Porträt, das manchen an eine Fotografie aus August Sanders Fotoserie „Antlitz der Zeit“ erinnern mag, wurde im belarussischen Orscha im August 1941 von Albert Dieckmann aufgenommen. Der Wehrmachtsarzt war Amateurfotograf, nahm mehr als 380 Farbfotos während seines Einsatzes im besetzten Osteuropa zwischen den Sommern 1941 und 1942 auf. In einer Sonderausstellung zeigt das Museum Berlin-Karlshorst 40 dieser Aufnahmen und fragt: „Was erzählen Fotografien?“

Verbindung zwischen Front und Heimat

Dass Dieckmann die Arbeit Sanders kannte, lässt sich nur annehmen. Während seines Einsatzes im Ersten Weltkrieg begann er zu fotografieren. Anfang Juli 1941, kurz nach dem Überfall auf die Sowjetunion, wurde Dieckmann als Arzt im Stab des Radfahr-Wachbataillons 48 (B) eingesetzt, das im rückwärtigen Armeegebiet tätig war. Die Ausstellung verfolgt den Weg der Einheit durch Belarus, Russland und Polen.

Farbdias, wie von Dieckmann fotografiert, waren Anfang der Vierzigerjahre selten, aber nicht außergewöhnlich. Im vorherigen Jahrzehnt brachten Kodak und die I.G. Farben Farbdiafilme auf den Markt. Gerade der deutsche Agfacolor-Film setzte sich mit Kriegsbeginn aufgrund seines niedrigen Preises auch im Amateurbereich durch, so auch unter Soldaten.

Dass sowohl der Fotograf, seine militärische Einheit und die Aufnahmezeiten und -orte rekonstruierbar sind, ist in der Visual History des Zweiten Weltkrieges selten. Die Daten einer Aufnahme dokumentierte Dieckmann auf den Dias, die er an seine Frau adressierte. Auf ihnen sind meist Landschaften, Architektur – unberührte und zerstörte – sowie Quartiere, aber auch Einheimische, gekennzeichnete Juden und sowjetische Kriegsgefangene zu sehen – alles Motive der wachsenden privaten Kriegsfotografie. 1939 animierte das Propagandaministerium zum Fotografieren, auch um die Verbindung zwischen Front und Heimat zu stärken. Jeder zehnte Deutsche besaß in diesem Jahr eine Kamera. Offenkundige Verbrechen blieben meist undokumentiert.

Was dem Betrachter der ausgewählten Aufnahmen auffällt: Dieckmann war kein „Knipser“, der verwackelt, schief oder verschwommen fotografierte. Ob er einen Kurs besuchte, ist unbekannt. Doch er wusste um Perspektive, Komposition und Belichtung. Da ist etwa eine Aufnahme, auf der er „den Kontrast zwischen traditioneller und sowjetischer Architektur“ festhielt, so der Erklärtext.

Das Bild wurde am 10. Juli 1941 in Minsk aufgenommen, kurz nach dem Einfall der Deutschen. Im Vordergrund sind kleinere Holz- und Steinhäuschen zu sehen. Die krummen Tore sind verschlossen, ebenso die Fenster zur Straße hin. Hinter der Siedlung steigt ein sowjetischer Prachtbau auf. Ein neues, helles Bauwerk aus Beton mit vielen Fenstern – der maximale Kontrast. Der beigefügte Text weist auf die antisowjetische NS-Propaganda hin, die sich des Narrativs einer Steuerung der Sowjetunion durch ein internationales Judentum bediente, in dem die Eliten auf Kosten der Bevölkerung leben würden. An den Besuchern bleibt es, sich selbst die Frage des Zusammenhangs zu beantworten.