Dahoam is dahoam: Der Norweger Olaf Gulbransson (1873 bis 1958) in bayerischer Tracht Bild: Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Mittendrin in der Gemeinde Tegernsee, im Kurpark, nur ein paar Schritte vom Bräustüberl und der Pfarrkirche St. Quirinus und in direkter Nachbarschaft zum Musikpavillon steht das Museum zu Ehren des norwegisch-deutschen Künstlers Olaf Gulbransson (1873 bis 1958). Bis heute sind seine Karikaturen und politischen Zeichnungen, die er von 1902 an für die Münchner Satirezeitschrift „Simplicissimus“ schuf, in Schulbüchern und historischen Werken verewigt. Weniger bekannt ist das denkmalgeschützte Künstlermuseum, das man Gulbransson in seiner bayerischen Wahlheimat errichtet hat und das nun aus Anlass des 150. Geburtstags des Norwegers seine Dauerausstellung neu konzipiert hat.

Als Neuzugang kann man unter anderem zwei Dutzend Blätter aus der frühesten Schaffensphase bewundern, die aus dem Besitz des norwegischen Industriellen Svenn Rommerud stammen, der vor einigen Jahren am Tegernsee urlaubte, das Museum entdeckte und sich des Konvoluts von Karikaturen entsann, das sich in seinem Besitz befand. Er entschied, die rasiermesserscharfen Porträts, darunter Herman Bang und Vilhelm Krag, seien am Tegernsee besser aufgehoben.

Der Künstler als Naturbursche

Das Haus feiert gleichzeitig eine fünfzigjährige Public-private-Partnership zwischen der Olaf-Gulbransson-Gesellschaft unter Vorsitz des in Tegernsee aufgewachsenen Düsseldorfer Kunsthändlers Michael Beck und den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Ein Förderverein mit fünfhundert Mitgliedern unterstützt die Gesellschaft, die vor Ort als wichtiger Gestalter des Kulturlebens fungiert – Gulbransson ist am Tegernsee seit Jahrzehnten Teil des Mobiliars. Doch nun wirft die nächste Generation einen unverstellten Blick auf Leben und Werk. Denn das vorherrschende Bild ist jenes, das Gulbransson selbst zusammen mit zwei seiner drei Ehefrauen entworfen hat. Der Künstler hat sich als Naturbursche inszeniert, als muskelbepackter Adonis, der, als er neu in München war, wohin ihn der Verleger Albert Langen gelockt hatte, als Frauenschwarm herumgereicht wird. Gulbransson malt nackt mit rasiertem Schädel unter einem Lederschurz, zeigt seinen gebräunten Allerwertesten, dengelt eine Sense.

Der von Andrea Bambi und Sandra Spiegler kuratierten Ausstellung geht es auch darum, dieses Image zu hinterfragen, indem es die Mechanik seiner Entstehung beleuchtet. Im Zentrum die Rolle der Frauen und die Rolle im „Dritten Reich“. An mehreren Leitfiguren wird gezeigt, wie sich der Zeichner deren Plänen überlassen hat. Da ist zunächst sein Entdecker, der Literaturnobelpreisträger Bjørnstjerne Bjørnson, der Gulbransson dem „Simplicissimus“-Verleger Albert Langen empfiehlt. Von seiner ersten Frau Inga Liggern lässt er sich scheiden, um 1906 die Vorarlberger Schriftstellerin Margarethe Jehly zu ehelichen. Die adelige und vermögende Frau ist auch nach heutigen Maßstäben geradezu aufregend emanzipiert. Sie erträgt auch Gulbranssons zahlreiche Affären, und sie hat Verbindungen, die es dem Norweger ermöglichen, sich rasch gesellschaftlich zu etablieren.

Er verkehrt mit Hermann Hesse, Thomas Mann, Alfred Kubin, Else Lasker-Schüler und Stefan Zweig. Grethes Neuerfindung ihres Gatten als Mitglied der Münchner Boheme bedeutet auch, den Gemahl modisch neu auszustaffieren. Man bewohnt ein verwunschenes Haus am Englischen Garten, das „Kefernest“. Eine ganze Wandbreite ist im Museum dem Zaun zur Eisbachseite hin eingeräumt. 1916 kommt Sohn Olaf Andreas zur Welt, mitten im Ersten Weltkrieg. Der junge Vater unternimmt einen Abstecher nach Berlin, wo sich Gulbransson als Zeichner in der Propaganda-Abteilung des Auswärtigen Amtes unterstellen kann und einen Fronteinsatz vermeidet.