Dürer kam nicht bis Berlin. Warum hätte er auch sollen, spielte doch das sandige Städtchen in Brandenburg bis zu seinem Tod 1528 künstlerisch keine Rolle. Die aktuelle Ausstellung am Berliner Kulturforum mit 150 spektakulären Papierarbeiten des Nürnberger Meisters allein aus eigenem Bestand heißt daher korrekt „Dürer für Berlin – eine Spurensuche im Kupferstichkabinett“. Bereits diese enorme Zahl an Werken rückt Berlin neben der Albertina in Wien und dem British Museum in London in die Liga der drei größten Dürer-Kollektionen der Welt. Einer Sammlung über zwei Jahrhunderte beim Wachsen zuzusehen, zumal mit vielen nie gehörten Direktoren- und Sammlernamen, könnte Knäckebrot sein. Indem jedoch die einzelnen Wachstumsphasen allesamt mit ungewöhnlichen Objekten wie originalen Dürer-Druckstöcken veranschaulicht werden, bleibt es durchgehend ein Krimi.

Wie aber kam dieser Bestand zusammen? Dürer war schon bei den brandenburgischen Kurfürsten gefragt, eine Renaissance hatte er, anders als Rembrandt oder Vermeer, die zeitweise nahezu vergessen waren, nicht nötig. Im neunzehnten Jahrhundert mehrten sich die Dürer-Feste und -Vereine, Berlin und dort vor allem Adolph Menzel verehrten ihn kultisch. Auch Schinkel, der bei Beuth viel Dürer-Graphik sah, nahm ihn zum Vorbild. Schinkels „Maria auf der Mondsichel“ von 1814 als Hommage an Dürers „Marienleben“ ähnelt mit dem sternenübersäten Himmel nicht von ungefähr dem Bühnenbild der „Königin der Nacht“ für die Staatsoper, das heute noch erhalten ist.

Den Grundstock bildet die Sammlung des preußischen Generalpostmeisters Karl Ferdinand Friedrich von Nagler aus den Vierzigerjahren. Hierzu gab Rudolf Graf von Stillfried-Alcantara 1871 ein prächtiges Dürer-Album heraus, über das der Wiener Albertina-Kunsthistoriker Moritz Thausing in einer Rezension ätzte, es bestehe allein aus Falschzuschreibungen.

Die neben Nagler zweite Lichtgestalt des Dürer-Sammelns war seit 1878 Friedrich Lippmann. Interessanterweise wurde Dürers vierhundertster Geburtstag 1871 in Berlin nicht annähernd so gefeiert wie sein dreihundertster Todestag 1828; der Zuschreibungsstreit zwischen Berlin und Wien überlagerte das Jubiläum. Sechs Jahre später hatten die Wiener ernstlich Grund, auf Lippmann neidisch zu sein. In Paris landete er seinen größten Coup, als er die erstaunlich komplett überlieferten Handzeichnungen Dürers aus dessen Nachlass zum großen Teil erwerben konnte. Sie waren von Dürers Witwe Agnes an den Schwippschwager Endres gegangen, von diesem an Willibald Imhoff, den Neffen des Dürer-Freundes Willibald Pirckheimer, und von dort weitergewandert nach Prag an den Kaiserhof von Rudolf II.

105.000 Francs vom deutschen Kaiser für Dürers Handzeichnungen

Das Graphik-Konvolut bekamen die Habsburger in Wien beim großen Gemäldeankauf der Sammlung Rudolfs unfassbarerweise gratis dazu, die Riesenmenge an Zeichnungen wurde wie Schmetterlinge in die damals beliebten Klebealben insertiert. In dieser Form gelangten sie 1796 an den Albertina-Gründer Herzog Albert von Sachsen-Teschen. Durch Napoleon wanderte ein Teil über den Kunstmarkt nach Paris in die Sammlung Alexander Posonyis und von diesem weiter zu Anatole Hulot, wo sie 1877 als Konvolut verkauft und verstreut werden sollten. Lippmann kabelte aus Paris an seine Vorgesetzten, er benötige unverzüglich 80.000 Francs, verzichte im Gegenzug auch auf andere zum Ersteigern vorgesehene Dürer-Werke. Wider Erwarten wurde ihm die Endsumme von 105.000 Francs vom Kaiser gewährt. So erwarb er auf einen Schlag vierzig Dürer-Zeichnungen. Nur dessen ver­rät­selt­ster Kupferstich „Melencolia I“ von 1514 fehlte noch lange. Heute besitzt das Kabinett fünf Exemplare der Allegorie der Melancholie, darunter einen der ersten Abzüge der tief brütenden Künstlertriebkraft überhaupt, auf der die 9 der Zahlentafel im Hintergrund noch verkehrt steht.