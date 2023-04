Konstruktivistische Figuren in Trachten bewegen sich zur Musik. Konfetti fliegt durch den Saal. Rosafarbene Lichtkegel erhellen den Raum. Besonders, wenn die Sonne durch die Mosaike fällt, zeigen sich Schönheit und Fragilität der Glasfenster von Oleksandr Dubovyk. In seinem Werk „Karneval“, das er 1987 für ein Veranstaltungszentrum im Ferienort Woschod auf der Krim gestaltet hat, klingt an, wie futuristisch seine Glasmalerei war.

Der in Kiew geborene Künstler gilt als Pionier der Konzeptkunst in der Ukraine. In seinen Arbeiten tritt er in den Dialog mit den Avantgardisten, insbesondere Kasimir Malewitsch. Dubovyks einzigartige Glasgemälde sind Ausdruck seiner Reflexionen über die sozialistische Gesellschaft. Doch das Schicksal seines berühmten Werkes ist seit 2014, dem Jahr der russischen Besetzung der Krim, unbekannt. Viele ebenso bedeutende Glaskunstwerke aus der Ukraine, von Künstlern wie Anatolij Manochin und Tetiana Diedova, sind durch den Krieg gefährdet. Umso wichtiger ist, ihre künstlerische Bedeutung nun erstmals in einer Schau zu würdigen.

Mit „Retrotopia. Design for Socialist Spaces“ hat das Kunstgewerbemuseum Berlin ein Projekt verwirklicht, das sich mit dem Einfluss von Design in den Ländern des ehemaligen Ostblocks von den Fünfziger- bis in die Achtzigerjahre beschäftigt. Zwölf Kuratorenteams haben die Kojen gestaltet, durch die der Ausstellungsraum strukturiert wird. Beteiligt waren unter der Leitung der Kuratorin Claudia Banz Institutionen aus ganz Osteuropa: Tallinn, Vilnius, Warschau, Budapest, Prag, Brünn, Bratislava, Ljubljana, Zagreb und Kiew.

Die Eroberung des Kosmos war auch eine private Sehnsucht

Jedes der Ausstellungskapitel widmet sich einem Land oder einer Thematik des sozialistischen Designs, von der Entwicklung der Plattenbaukultur in Ostberlin über die Stadtmöblierung der Olympischen Spiele Moskau–Tallin 1980 bis zu den Wandteppichen der Ungarischen Volksrepublik. Die Objekte zeigen, dass die Jahrzehnte zwischen Sputnik und Ölkrise ganz im Zeichen der Zukunftszugewandtheit standen. Das Schlüsselwort lautete Planung. Die Zukunft schien dank des technologischen Fortschritts und der Computerisierung klar kalkulierbar. Das Narrativ war ebenso eindeutig. Fortschritt führt zu kollektivem Wohlstand und dieser zu Glück. Das Design spiegelt die daraus resultierende Lust am Vorstoß in ungeahnte Welten und die Sehnsucht nach neuen Farben und Formen wider.

In der Sowjetunion wurden ab 1962 beispielsweise die kugelförmigen Staubsauger „Saturnas“ des litauischen Ingenieurs Vytautas Didžiulis hergestellt. Die blauen oder orangefarbenen Kugeln zeugen ebenso wie das Dickglas-Objekt „Weltraumfantasie“ von 1965 des Künstlers Algimantas Stoskus von der Kosmos-Verliebtheit dieser Epoche. Grafische Formen hängen von der Decke, bestückt mit Edelsteinen und Lavabrocken. In allen Teilen der Sowjetunion entstehen Designschulen, die eine Ästhetik des Weltraumzeitalters erschaffen. Die Eroberung des Kosmos war nicht nur Propaganda des Politbüros, sondern auch private Sehnsucht. Dem Ideenreichtum vieler Designer standen jedoch die Mangelwirtschaft und die Verbohrtheit der Parteikader gegenüber.