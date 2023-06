Als Eduardo Arroyo 1992 sein Beet­hovenporträt collagierte, schnitt der spanische Künstler fürs linke Auge des Komponisten einen schwarzen Notenschlüssel aus. Ein Augenzwinkern wurde damit dem Abbild eingeschrieben, und man könnte das als Leitmotiv für eine Kabinettausstellung betrachten, die das Bonner Beethovenhaus gerade zeigt: „Wie komisch!“ heißt sie, und sie zeigt die Aus­einandersetzung von Karikatur, Comic und Cartoon mit dem 1770 in diesem Gebäude geborenen Komponisten, dessen Gesicht zu den wenigen gehört, die weltweit auf Wiedererkennungswert setzen dürfen. Entsprechend kommen die gezeigten Proben auch aus der ganzen Welt. Wobei nur zwei Künstler vertreten sind, die es an eigener Prominenz einigermaßen mit Beethoven aufnehmen können: Dalí, der eine surrealistische Darstellung von Beethovens Schädel liefert, und Charles Schulz.

Wer Schulz ist? Schulz zeichnete fünfzig Jahre lang die Comicserie „The Peanuts“, und darin tritt eine Figur namens Schroeder auf, die sich mit einem Miniaturflügel am Nachspielen von Beethoven-Melodien versucht. Das Beethovenhaus zeigt mit Stolz eine Episode vom 16. November 1958, in der Schroeder von einem Besuch in Bonn berichtet und Bilder zeigt, die ihn just am Ort der Ausstellung zeigen – doppelte Authentizität für diesen also: als Geburtshaus und Handlungsort. Nur dass ansonsten Authentizität kaum eine Rolle in der Ausstellung spielt, denn die meisten gezeigten Werke sind Reproduktionen: die „Peanuts“-Folge von 1958 eine bloße Schwarz-Weiß­-Kopie (es gibt auch zwei Faksimiles weiterer Episoden von 1953) und die Dalí-Zeichnung gar nur als Postkarte.

Wer auf auratische Kunsterlebnisse Wert legt, kann sich also den Weg nach Bonn sparen; ansonsten bietet die kleine Schau immerhin gute Unterhaltung. Zwei in Dauerschleife gezeigte Trickfilme zu Musik aus dem Rondo a Capriccio op. 129 und dem ersten Satz der 5. Symphonie dürften freilich akustisch schnell entnerven. Auch hier wäre mehr drin gewesen, etwa Ausschnitte aus Walt Disneys „Fantasia“ mit Motiven der Pastorale.

Und selbst wenn Könner wie Ronald Searle, Osamu Tezuka, Michael Mathias Prechtl oder Mikael Ross vertreten sind, sind die wirklich komischen Beethoven-Bilder doch in der benachbarten Dauerausstellung zu finden. Etwa Johann Nepomuk Hoechles „Beethoven bei garstigem Wetter“, aquarelliert in den letzten Lebensjahren des Komponisten, als der in Wien längst zur öffentlichen Figur geworden war, siehe die beiden jeweils 1823 skizzierten Darstellungen von Beethoven beim Spazieren (Joseph Widmer) oder Beethoven im Café (Eduard Klossen). Hätte das Beethovenhaus die eigenen Bestände konsequent einbezogen, hätte die Ausstellung übers Skurrile hinaus einiges zur Rezeption dieser Persönlichkeit sagen können.

Aber es wird eh nur gezeigt, nicht erklärt, und was es im nicht jugendfreien Kasten („adults only“) mit der unterleibsenthüllenden Darstellung des Bonner Beethoven-Denkmals aus der Feder des Künstlerduos Panda von 1975 für eine Bewandtnis haben mag, darüber muss man selbst pornophantasieren. Womöglich soll ja das erkennbar rasch zusammengestellte Material nur ein Augenzwinkern sein auf dem Weg vom 250. Geburtsjubiläum (2020) zum zweihundertsten Todesjahr (2027). Na, kneifen auch wir mal ein Auge zu.

Wie komisch! Beethoven in Karikaturen, Cartoons und Comics. Im Beethovenhaus, Bonn; bis zum 21. August. Kein Katalog.