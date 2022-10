NS-Malerei im Museum : Georg Baselitz leidet unter Kunstscham

Das Museum ist eine Instanz der Kanonisierung. Aber man möchte dort nicht nur sehen, was der Direktor als schön oder bedeutend ansieht oder was einem selbst gefällt. Das Museum soll etwas für unsere Bildung tun. Es unterrichtet auch darüber, was man früher als schön empfunden oder als bedeutend hingestellt hat. Wir wandern im Museum durch die Kunstgeschichte und sehen mit eigenen Augen, wie relativ jeder Kanon ist. Einem ungewöhnlich abrupten Geschmackswandel verdankt sich ein spezieller Bestand der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. 1945 beschlagnahmten die Alliierten den Kunstbesitz nationalsozialistischer Funktionsträger und Organisationen. Was nicht als Raubgut identifiziert und restituiert wurde, fiel später dem bayerischen Staat zu. Diese „Überweisungen aus Staatsbesitz“ zeigen einerseits, dass der Kunstgeschmack etwa eines Hermann Göring sich bei den älteren Epochen mit den Präferenzen des Sammlermarkts vielfach überschnitt; daher kann man in diesem Konvolut immer noch Raubkunst entdecken. Andererseits erbte der entnazifizierte Staat auch einen Haufen Werke einer soeben noch zeitgenössischen Kunst, die gemäß ästhetischen Idealvorstellungen der Nationalsozialisten produziert worden war.

Ein solches Werk wurde 2016 in die ständige Ausstellung der Pinakothek der Moderne aufgenommen, die kürzlich neu gehängt worden ist. Das Triptychon „Die vier Elemente“ von Adolf Ziegler ist ein ikonisches Werk – jedenfalls im dokumentarischen Sinne: eines der bekanntesten, auf Anhieb wiederer­kennbaren Bilder der Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts. In der Hitlerzeit wurde es sehr oft abgebildet, und zwar auch in der antinationalsozialistischen Kunstkritik des Auslands. Als Hauptwerk der ersten „Großen Deutschen Kunstausstellung“ von 1937 eignet es sich perfekt zur Illustration dessen, was die NS-Kunstpolitik an die Stelle der als „entartet“ verfolgten klassischen Moderne setzen wollte: akademischen Superklassizismus. Ein der Kunstgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts gewidmetes Mu­seum wäre ohne wenigstens ein Werk der NS-Kunst unvollständig – und wenn es den in mehrfacher Hinsicht repräsentativen Ziegler besitzt, soll es ihn zeigen, wobei die ständige Ausstellung ja nicht als ewige Auswahl ge­dacht ist und „Die vier Elemente“ in ein paar Jahren auch wieder ins Depot gehen können, schon weil Zieglers Frauenaktparade nicht die ge­samte NS-Kunst abdeckt.

Ziegler hängt in einem Raum mit Picasso

Die neue Präsentation der Münchner modernen Sammlung geht von dem seit zweihundert Jahren üblichen Prinzip der chronologischen Gruppierung ab, verfolgt aber unter dem Motto „Mix & Match“ das ursprüngliche museale Ziel der Unterrichtung durch Kontextualisierung weiter, indem nicht nur zeitliche Nachbarschaften herausgestellt werden. In einem Saal mit dem Namen „Panoptikum“ hängt Ziegler neben beziehungsweise gegenüber einem extrem abstrakten Frauenporträt Picassos, einer „Dirne“ von Josef Scharl, der wandfüllenden Arbeit „Nach Magnus Hirschfeld“ von Henrik Olesen sowie zwei Skulpturen von Otto Freundlich und Thomas Helbig.

Wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, hat der Maler Georg Baselitz in einem Brief an den bayerischen Kunstminister Markus Blume gefordert, das Werk von Adolf Ziegler „endlich abzuhängen“, mit der apodiktischen Be­gründung, „weil das Bild schlecht ist“. Er verweist auf Zieglers Rol­le als Kunstfunktionär, der „Kunst und Künstler vernichtet“ habe. Am 1. Dezember 1936 wurde Ziegler zum Präsidenten der Reichskammer für bildende Künste ernannt. Er leitete die Säuberung der deutschen Museen, deren Beute in der Ausstellung „Entartete Kunst“ präsentiert wurde.

In den Augen von Baselitz erweckt die Mischung im Saal „Panoptikum“ den Eindruck, „der Ziegler sei das prominente und wesentliche Werk, und die übrigen Arbeiten darauf bezogen". Diese „Wirkung“ sei „ns-propagandistisch". Baselitz, der vor 45 Jahren seine Bilder von der sechsten Documenta abzog, weil in Kassel auch Werke offizieller Vertreter der DDR-Kunst ausgestellt wurden, zeigt sich „schockiert, dass Nazipropaganda auf diese schmuddelige Art in einem Münchner Museum möglich ist“. Gegenüber der F.A.Z. erläuterte Oliver Kase, der Sammlungsdirektor der Pinakothek der Moderne, für die Kuratoren sei es wichtig gewesen, „dass Ziegler gerade nicht an der Hauptwand des Raumes hängt, sondern aus den beiden Sichtachsen des Raumes (auf die Nord- und Westwand) mit der Position an der kürzeren Ostwand gar nicht auf den ersten Blick sichtbar wird – im Gegensatz zu den größeren und kraftvollen Werken von Freundlich und Olesen“. In der internen Raumübersicht wird der Saal unter dem Thema Norm und Kritik“ geführt. Laut Kase „ging es darum, gegen Zieglers ideologische und manipulative Normierung von Körperidealen künstlerische Positionen der Toleranz, des Aufbruchs und der Offenheit zu setzen“.