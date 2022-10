Brech liebt die Apparaturen, sein Schaffen hat einen barocken Zug. Zur Zeit der Fürstbischöfe von Paderborn hätte er womöglich Gestänge für Engelsflügel konstruiert. Das Prozesshafte der Videokunst hat Vorläufer in den Heiligenfiguren, die bei Prozessionen vorangetragen wurden. Wo Brech also im Diözesanmuseum fast zu Hause ist, da ist es andererseits konsequent, dass einige Abzüge Barbara Klemms nicht bloß gerahmt aufgehängt wurden, sondern mitsamt ihren Rahmen in Vitrinen montiert worden sind. In einer Umgebung, die mit Halbedelsteinen, Goldblech oder wenigstens Goldfarbe prunkt, ist es das lakonische Grau in Grau, das kostbar wirkt. Stoff für das vergleichende Sehen bietet in dieser Weise auch die Form der Präsentation.

Durchblicke zu schaffen, so dass hinter jeder halbierten Verkündigungsgruppe eine neue Marienerscheinung sichtbar wird: Das war die Vision des Architekten des Diözesanmuseums, des Kölner Kirchenbaumeisters Gottfried Böhm. 1975 war der Bau fertiggestellt, zwei Jahre vor dem Centre Pompidou in Paris, dessen Stockwerke ebenfalls als Freiflächen angelegt sind. Nicht Räume folgen aufeinander, sondern Ebenen, was eine Ahnung vom Himmel auf Erden gibt. Anders gesagt: Böhm hat die Haupthalle des Museums mit dem Treppenhaus verschmolzen – das Ergebnis ist ebenso großzügig wie verwinkelt. Die Arbeiten von Christoph Brech und Barbara Klemm steigern das dramatische Raumerlebnis, wo sie als Kunstwerke über Kunstwerke eingebaute Rahmen zur Schau stellen und mit optischen Täuschungen spielen.