Bauarbeiter hatten am Dienstag eine Fassade eines baufälligen Bauernhauses in der britischen Grafschaft Kent abgerissen. Dabei wurde unwissentlich das Werk „Morning Has Broken“ des Künstlers Banksy zerstört.

„Morning Has Broken“: Dieses Handout-Foto, dessen Aufnahme von dem Instagram-Account von Banksy genehmigt wurde, zeigt die Abrissarbeiten an dem alten Bauernhaus. Bild: dpa

Ein bisher unbekanntes Banksy-Werk ist anscheinend zerstört worden, bevor es als solches wahrgenommen wurde. Der mysteriöse britische Streetart-Künstler postete am Mittwoch mehrere Bilder auf seinem Instagram-Account, die eines seiner Werke an der Fassade eines baufälligen Hauses zeigen. Zu sehen sind die Umrisse eines Jungen, der scheinbar an einem Fenster steht und einen Vorhang aus Wellblech zur Seite schiebt. Es trägt den Titel „Morning Has Broken“.

Neben ihm ist die Silhouette einer Katze zu erkennen. Doch eines der Bilder zeigt auch, dass die Fassade inzwischen nicht mehr da ist. Neben den Trümmern sind ein Bagger, ein Container und ein Mann mit Warnweste und Bauarbeiterhelm zu sehen.

Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge handelt es sich bei dem Gebäude um ein altes Bauernhaus in dem Ort Herne Bay in der englischen Grafschaft Kent. Die lokale Nachrichtenseite „KentOnline“ berichtete unter Berufung auf ein Abrissunternehmen, die Arbeiten an dem aus dem 16. Jahrhundert stammenden Gebäude hätten erst am Dienstag begonnen. Demnach hatten weder die Arbeiter noch der Eigentümer eine Ahnung davon, dass es sich um ein Banksy-Werk handelte. „Zu realisieren, dass es ein Banksy war, macht mich krank“, zitierte die Seite einen der Männer.