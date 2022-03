Auszeichnung für Architekten : Pritzkerpreis für Francis Kéré

Bekannt wurde der Architekt Diébédo Francis Kéré im Jahr 2001 mit einem Gebäude, das rückblickend wie eine erste Antwort des neuen Jahrtausends auf alle Fragen wirkt, die es seither prägen. Der 1965 in Gando in Burkina Faso geborene Kéré hatte für seinen Heimatort eine Grundschule entworfen, deren Baumaterialien Kéré aus einem Gemisch aus lokalem Lehm und Zement herstellen ließ; auch bei hohen Temperaturen ist das Klima in den Räumen erträglich, ein weit überhängendes, über den Klassenräumen schwebendes Dach spendet Schatten und ermöglicht, dass der Wind das Gebäude ganz ohne Klimaanlagen kühlt und die Hitze entweichen kann. Die Positionierung der Bauten war dem Verlauf der Sonne und den Winden geschuldet, ihr Aussehen brachte die Errungenschaften und Formen einer westlichen Moderne zusammen mit der Intelligenz alter lokaler Bautechniken: Was Kéré baute, kombinierte die Eleganz der Bauskulpturen von Louis Kahn und des späten Le Corbusier (der sich seinerseits im Alter sehr für afrikanische Bautraditionen interessierte) mit lokalen Materialien.

Kluge natürliche Belüftung und die ressourcenschonende Art der Herstellung von Gebäuden sind heute, wo man weiß, dass vierzig Prozent aller klimaschädlichen Treibhausgase durch Bau und Betrieb von Gebäuden entstehen und allein sieben Prozent auf die Betonherstellung entfallen, eines der wichtigsten Themen der Gegenwartsarchitektur: Kéré hatte schon vor zwei Jahrzehnten an einer ressourcenschonenden Bauweise gearbeitet, die sich lokaler Materialien bedient und ihre Formen aus dem Ort heraus entwickelt. Was Kérés Architektur bedeutend macht, ist aber vor allem auch ihre soziale Qualität. Fast alle seiner Gebäude sind auch „community building“ und wollen die Lebensbedingungen vor allem derer verbessern, die sich keine Architektur leisten können.

Architektur für die Ärmsten

Kéré hat immer wieder erzählt, wie er, der in einem kleinen Dorf aufwuchs, in die nächstgelegenen Stadt zu Verwandten ziehen musste, um die Schule zu besuchen – und in engen, stickigen Räumen lernte. Der luftige, fast luxuriös anmutende, skulptural wirkende Schulbau ist auch eine Reaktion auf diese Erfahrungen - eine Architektur, die soziale und ästhetische Qualitäten vereint. Auch sein Bau für den Nationalpark von Mali, der mit seinem Schmetterlingsdach und den großen Öffnungen an die Moderne von Marcel Breuer erinnert, hat eine solche Qualität. Es folgte eine Klinik in Burkina Faso, wieder aus dem rötlichen Ziegeln gemauert, deren Bauten sich wie kleine Häuser eines Dorfs an einer Straße entlangfädeln; das „Operndorf“ für Christoph Schlingensief; eine Schule in Koudougou, deren Klassenräume sich unter einem großen Dach zu einem Runddorf anordnen und von einer Holzwand aus Eukalyptusstämmen zusammengehalten werden, durch die der Wind geht und die die Sonne abhält. „Jeder verdient Qualität, jeder verdient Luxus, jeder verdient Komfort“, sagt Kéré. Die Idee des „Luxus für alle“ mag man auch als Kritik an einer scheinbar sozialen Architektur lesen, die die ärmere Bevölkerung sich selbst überlässt und diese Aufgabe von Gestaltung auch noch als Selbstermächtigung und soziale Wohltat verkauft. Einer der umstrittensten Pritzker-Preisträger war Alejandro Aravena, der mit seinem Konzept „Half a house“ eine Form von Sozialbau vertritt, bei dem die Ärmsten bloß ein halbfertiges Haus bekommen und den Rest in ihrer spärlichen freien Zeit selbst ausbauen müssen. Kéré baut ganze gute Häuser – und öffentliche Räume, in denen eine demokratische Gesellschaft sich entfalten kann. Das zeigt auch Kérés spektakulärer Entwurf für das Gebäude der Nationalversammlung in Ouagadougou: Das Dach ist terrassiert wie ein Amphitheater und in Teilen begehbar, oben wartet eine öffentliche Terrasse, an den Seiten biegen sich die Kanten des Baus so hoch, dass sich unter dem Gewand der Fassade im Schatten Marktstände ansiedeln können: Der Raum der Politik darf von der Bevölkerung besiedelt werden wie ein Riff.

Allein für diese soziale Qualität seiner Räume wird Kéré zu Recht der höchste Preis verliehen, den die Architekturwelt zu vergeben hat; auch war es überfällig, das ein in Afrika geborener und tätiger Architekt endlich einmal den Preis erhält. Man sollte dennoch Kéré nicht ausschließlich als „afrikanischen Architekten“ rubrizieren, wie es immer wieder geschieht. Er baute in Montana und London, er hat in Berlin Architektur studiert und hier 2005 sein eigenes Büro gegründet. So gesehen ist er auch ein globaler, auch ein Berliner Architekt - und man kann nur hoffen, dass er endlich auch einmal einen größeren Bau in seiner deutschen Heimatstadt realisieren kann. Sie hätte, nach all den Schlössern und Scheunen, ein Haus dringend nötig, in dem sich die Formen der Moderne, eine traditionelle, ressourcensparende Intelligenz und eine soziale wie ästhetische Großzügigkeit so erstaunlich verbinden wie in seiner Architektur.