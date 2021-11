Schau zu Julie Manet : Die letzte Manet

Der Impressionismus wurde Julie Manet in die Wiege gelegt. Sie wurde 1878 als einzige Tochter der Malerin Berthe Morisot und als Nichte von Édouard Manet in die Zeit des Aufbruchs dieser ersten Kunstbewegung der Moderne geboren. Ihr Vater war Édouards jüngerer Bruder Eugène Manet. Von Kindheit an wurde Julie auf eine ganz natürliche Weise zum Modell. Ihr berühmter Onkel, der schon die junge Berthe Morisot in mehreren Porträts festgehalten hatte, malte das runde, rosige Gesichtchen von „Julie Manet im Alter von fünfzehn Monaten“ mit spontanen Pinselstrichen. Morisot schickte wenig später zwei Pastellzeichnungen ihrer Tochter zur sechsten Ausstellung der Impressionisten. Mit den Gemälden und den Jahren kann man Julie beim Heranwachsen zuschauen, als Kind einer eng untereinander verbundenen Maler- und Intellektuellengruppe, die ­große Namen aus dem Paris des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts vereint. Auguste Renoir malte das einfühlsame Porträt der Fünfjährigen „Kind mit Katze (Julie Manet)“, später ein „Porträt von Julie Manet“ als junges Mädchen. 1894, kurz vor Morisots allzu frühem Tod, vereinte er Mutter und Tochter in einem Doppel­porträt.

Berthe Morisot und Eugène Manet, der selbst auch malte, aber mit seiner Kunst keine höheren Ambitionen hegte, hatten 1874 geheiratet. Das Paar konnte durch ein hinlängliches Familienvermögen ein bourgeoises Leben führen, und Eugène unterstützte, selbst im Hintergrund bleibend, mit einer für seine Zeit ungewöhnlichen Loyalität die künstlerische Karriere seiner Frau. Morisot malte im Jahr 1881 ihren Mann mit der kleinen Julie auf einer Parkbank. Etwas später entstand eine dynamische, den momenthaften Eindruck grandios wiedergebende Pastellzeichnung „Mädchen im blauen Jersey“. Man sieht Julie durch den Blick der Mutter zum jungen Mädchen heranwachsen. Unter Berthe Morisots Pinsel offenbart sich ein nachdenklicher, träumerischer, fast ein wenig melancholischer Ausdruck, der Julies Sensibilität verrät. Ihr Vater Eugène Manet zeichnete seine „Bibi“ im Skizzenheft.

Talentvoll und voller Charme

Die Ausstellung im Pariser Museum Marmottan Monet vereint unter dem Titel „Julie Manet – Das impressionistische Vermächtnis“ mehr als hundert Gemälde, Werke auf Papier, Fotografien und Dokumente. Dahinter steht eine dreijährige Forschungsarbeit, geleitet von der wissenschaftlichen Direktorin des Museums, Marianne Mathieu, die im Katalog noch einmal durch Beiträge mit zahlreichen weiteren Werken, Fotografien und Zeitdokumenten vertieft wird. Faszinierend sind insbesondere die Fotografien, die zum Teil noch nie veröffentlicht wurden und das Familienleben mit dem Freundeskreis um Julie Manet zeigen, aber auch die zu jener Zeit neue Verwendung von Fotos als Vorlage für Gemälde.

Mit der Geschichte von Julie Manets Leben lässt sich ein Kapitel des Impressionismus aus einer femininen Perspektive erschließen. Die Ausstellung führt als nicht nur kunstgeschichtliche, sondern auch zeitgeschichtliche Untersuchung in die Privatsphäre dieser Künstlerfamilie. Das Museum Marmottan Monet, das eine umfangreiche Impressionismus-Sammlung mit zahlreichen Werken von Berthe Morisot besitzt, ist der ideale Ort für eine solche Aufarbeitung. Vom kindlichen, dann jugendlichen Modell entwickelte sich Julie Manet zu einer zielstrebigen Frau, die sich für das Vermächtnis des Impressionismus einsetzte. Sie malte talentvoll und voller Charme – ein Raum ist ihren Gemälden gewidmet –, ohne jedoch die Virtuosität von Berthe Morisot zu erreichen. Als letzte Erbin der Manet-Familie förderte sie konsequent die Rezeption des Werkes ihrer Mutter und ihres Onkels.