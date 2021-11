Ausstellung von Thomas Demand : Zu Wasser wird hier das Papier

Endlosigkeit und Ewigkeit in Papier: Der vier Meter breite Ausschnitt aus Monets „Teich“ (2020) in Giverny hat kein Oben und Unten, keinen Anfang und kein Ende. Bild: Thomas Demand, VG Bild-Kunst, Bonn 2021

Gewöhnlich legt man nicht ans Herz, für eine Ausstellung einen Flug zu unternehmen. Diesmal muss es sein, zumal das Reiseziel im niedriginzidenzigen kantabrischen Santander liegt, mit dem spanischen Rothenburg ob der Tauber Santillana del Mar und zehn Weltkulturerbe-Höhlen voller Malerei und prähistorischer Schnitzereien wie Altamira und La Garma in unmittelbarer Nachbarschaft. Tatsächlich geht es bei der in Rede stehenden Ausstellung nicht unwesentlich um die Stadt Santander und das vor einigen Jahren an der Hafenmole gelandete, mit perlmuttweißen Rundfliesen verkleidete Raumschiff des Genueser Architekten Renzo Piano.

In seiner Schau „Mundo de Papel“ erschafft der Münchner Künstler Thomas Demand, kuratorisch unterstützt vom einstigen Direktor der Berliner Neuen Nationalgalerie Udo Kittelmann, wie stets eine abfotografierte „Welt aus Papier“, die ihresgleichen sucht. Sechs große, vollkommen unterschiedlich gestaltete Pavillons aus Holz, gebaut von den Bühnenbildnern der Berliner Oper, plus ein verwunschener Irrgarten aus teils von Matta-Clark-haften Fenstereinschnitten durchbrochenen abgehängten Wänden mit wie visuelle Haikus geschossenen „Dailies“ stellt er in den riesigen Saal des Centro Botín ein. Beziehungsweise lässt sie schweben, denn wie in der ursprünglichen Nationalgalerie-Planung Mies van der Rohes hängen die großen hölzernen Pavillons an fast unsichtbaren Stahltrossen von der Decke des Ausstellungssaals herab. Sie befinden sich damit in einem ähnlich prekären Äquili­brium wie das gesamte zweigeteilte Gebäude, das keinen Sockel hat, vielmehr nur auf gleichsam zahnstocherdünnen Säulen ruht.

Das Heimelige des Wortes „Klause“ wird schrecklich konterkariert

All diese Einbauten aber haben einen direkten Bezug zu Santander und seiner Umgebung, sodass die Bilder in ihnen nun ein doppeltes Geheimnis bergen: Der Pavillon mit der fünfteiligen Serie „Klause“ etwa zeigt die minutiös in Papier und Pappe nachgebaute Schenke von Burbach, in der der fünfjährige Pascal missbraucht wurde und verschwand, dessen Leiche bis heute aber nicht gefunden wurde, sodass bis dato auch noch niemand verantwortlich zu machen war. Das monumentalste Bild der Serie öffnet den voyeuristischen Blick in die Küche der mutmaßlich zum Tatort gewordenen Gaststätte, die wie stets bei Demand und seinem Team anhand von Originalfotos bis ins kleinste Detail nachgebaut wurde:

Eine Kaffeemaschine im Hintergrund scheint noch immer vor sich hinzuköcheln (der Filterkaffee selbst ist sensorisch so überzeugend aus schwarzem Tonpapier in die Transparentpapier-Kanne intarsiert, dass sich unwillkürlich Kaffeedurst einstellt), der Aschenbecher in Siebzigerjahreorange mit vielen dazu passenden Feuerzeugen liegt ebenso parat wie der Tesafilm auf seiner Rolle und diverse Messer. Gefährlich scharf glänzend, ragt von links die Metallscheibe der Brotschneidemaschine ins Innere, während über dem Schanktisch rechts traurig Luftschlangen als Alibi für Schenkelklopferfröhlichkeit zu Bächen von Asbach Uralt nach unten hängen. Die sterile Aufgeräumtheit legt nahe, dass hier kein kategorialer Unterschied gemacht würde zwischen dem Zerlegen von Wild und Mensch.

Rechts von diesem Bild der papiergewordenen Banalität des Bösen hängt eine offenbar seit Langem verendete Zimmerpflanze, die durch die Papiernheit ihrer Blätter noch überzeugender vor sich hin gilbt, so als hätten ihr die jahrelangen Nikotinschwaden der Gastwirtschaft endgültig den Garaus gemacht. An der Außenwand des poveren Holzschuppens wiederum ist auch das Foto der ebenso schlichten Außenwand der einsamen „Klause“ angebracht. Das Weiß der Rauputzwand ist durch Hunderte mühevoll aus grünem Papier geschnittene Efeublätter fast nicht mehr zu sehen – es ist ein albtraumhaftes Hexenhaus wie bei Hänsel und Gretel, das von der giftigen und aufgrund ihrer Immergrüne stets etwas unheimlichen Pflanze wie von Lebkuchen bedeckt wird.