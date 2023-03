Es gab eine Zeit um 1900, da grübelten spanische Schriftsteller und Intellektuelle über den Verlust der letzten Kolonien ihres ehemaligen Weltreichs nach und versanken in tiefe Melancholie. In denselben Jahren, als der historische Katzenjammer um sich griff, feierte ein spanischer Maler, den die Geistesgrößen der „Generation von 1898“ mehrheitlich für oberflächlich hielten, internationale Triumphe, die es noch nie gegeben hatte.

Paul Ingendaay Europa-Korrespondent des Feuilletons in Berlin. Folgen Ich folge

Joaquín Sorolla y Bastida hieß der Mann, der mit seinem überragenden Talent und ungewöhnlicher Arbeitswut den Kunstmarkt revolutionierte. 1900, mit 37 Jahren, hatte er den Großen Preis der Pariser Weltausstellung ge­wonnen, 1906 richtete Paris ihm eine Einzelausstellung mit 450 Werken aus, 1908 folgte ein ähnlicher Triumph in London („World’s Greatest Living Painter“, bewarben die Grafton Galleries die Soloschau), und im Jahr darauf erobert er New York: In nur fünf Wochen strömen 160.000 Besucher bei scheußlichem Winterwetter in das neue Gebäude der Hispanic Society im nördlichen Manhattan, um die Malersensation aus Spanien zu bestaunen.

Es ist der größte Publikumserfolg, den bis dahin ein einzelner Künstler in New York errungen hat. Louis Comfort Tiffany kauft gleich vier Gemälde und bewegt Sorolla, auch ihn zu porträtieren. Zwei Jahre darauf unterzeichnet Sorolla den Vertrag, der ihn an ein lu­kratives, aber äußerst kräftezehrendes Projekt bindet: Im Auftrag von Archer Milton Huntington, Sohn des Eisenbahnmagnaten und leidenschaftlicher Spanien-Fan, soll der Künstler die Räume der Hispanic Society mit riesigen Genrebildern – den „Ansichten von Spanien“ – über die verschiedenen Regionen des Landes ausstatten.

Das Geheimnis dieses Malers, der in Deutschland bis zur großen Münchner Ausstellung 2016 nahezu unbekannt war, liegt in seinem virtuosen Umgang mit dem Licht. Sorolla benötigte eine längere Lehrzeit mit Historienmalerei und beeindruckenden Gesellschaftsszenen; aber nachdem er sein Metier einmal entdeckt hatte, war es, als wäre er nach Hause gekommen. Die Arbeit im Freien, en plein air, wird sein Markenzeichen. Die Darstellung des durch Fischersegel scheinenden, durch Markisen gefilterten oder auf der nackten Haut badender Kinder schimmernden Lichts verzaubert die Betrachter seiner Werke und auch ihn selbst.

Seine Frau Clotilde, die er immer und immer wieder malt, schreibt ihm, ihre einzige Konkurrentin sei die Malerei selbst. Sorollas Welt ist sonnendurchflutet, eine Feier von Sand, Meer, Wind und Menschen in Badekleidung oder leichten Sommerstoffen, eine Beschwörung des ewigen Lebens im Diesseits. Es ist dieses Licht, das ihn anfeuert, bei jedem Wetter ins Freie treibt und ihn seine Gesundheit vergessen lässt: Mit 57, nach rund 4000 Ölbildern und Aquarellen, ist er ein gebrochener Mann. Die letzten drei Lebensjahre verdämmert er in seinem wunderbaren Stadtpalast, heute eine Oase der Ruhe mitten in Madrid, ohne noch einmal den Pinsel in die Hand zu nehmen.

„Sorolla durch das Licht“ nennt sich die Ausstellung, die der Madrider Palacio Real dem Künstler zum hundertsten Todestag ausgerichtet hat. In drei Abteilungen – Familienporträts, das Meer, die Gärten – sind 24 Gemälde zu sehen, darunter einige, die sich in privater Hand befinden und noch nie in Ausstellungsräumen gehangen haben. Es ist ein intimer Rundgang, der einem Zeit lässt, genau hinzuschauen. Auf das Ganzkörperporträt des jungen Königs Alfons XIII. im Park zum Beispiel, lässig im Ausdruck, von Sonnenflecken umspielt. Die hinreißenden Strandbilder bei Alicante, auf denen Segel sich blähen und der Sommernachmittag Lichtfunken über den Sand jagt. Auf die Felsen an der Küste bei Jávea, Frauen nach dem Bad oder ein junges Paar im Gespräch. Und immer wieder: der mediterrane Himmel.

Sorollas Porträtkunst war am besten, wo er den Menschen, die er darstellte, nahe war. Seine nach einer langen Tuberkulose genesende Tochter María malt er 1907 im Pardo, der ländlichen Gegend nördlich von Madrid, mit den Guadarrama-Bergen im Hintergrund und dem gedämpften Licht des Sonnenschirms auf den weißen Kissen, deren Farbe durch den Filter ins Bläuliche und Violette spielt. Ein anderes Bild der Ausstellung, María beim Malen im Freien, zeigt die Tochter wieder bei Kräften und unter demselben gelben Sonnenschirm, von dem wir auf dem Krankenbild nur ein Eckchen am oberen Bildrand sehen.

Mehr zum Thema 1/

Die Anziehungskraft der Ausstellung verdankt sich dem Umstand, dass Sorolla Spaniens größter Maler um 1900 war. Um noch mehr Publikum in den Königspalast zu locken, zeigen die Organisatoren eine Animation, die den Pinselstrich des Malers digital ins Riesenhafte vergrößert und seine Figuren gleichsam mit dem Filetiermesser aus dem Bildzusammenhang herauslöst: Menschen, Tiere, Pflanzen wiegen sich in Zeitlupe, als wären sie lebendig. Eine technisch perfekte Spielerei, genau wie der virtuelle Besuch in Sorollas Atelier im letzten Saal. Man darf dabei nur nicht vergessen, dass Sorollas Malerei eigentlich genau das Gegenteil ist: Kunst der Stille, nicht der Bewegung, ein Augenblick magisch angehaltener Zeit.