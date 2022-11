Etel Adnan in München : Warten auf die Wiederkehr der Wolke

Von der feministischen Künstlerinnengruppe Guerrilla Girls stammt ein Witz, der immer noch sehr lustig ist. Auf einem Plakat listeten sie 1988 alle vermeintlichen Vorteile auf, die damit einhergehen, Künstlerin zu sein. Einer dieser Pluspunkte lautete: „Zu wissen, dass deine Karriere richtig Fahrt aufnehmen kann, wenn du achtzig Jahre alt bist.“

Damals war Louise Bourgeois das perfekte Beispiel einer Künstlerin, die erst spät im Leben Anerkennung für ein Werk erhielt, das sie die längste Zeit ohne Öffentlichkeit geschaffen hatte. Aber auch heute lautet die bittere Wahrheit, dass viele Künstlerinnen einen langen Atem brauchen, Durchhaltevermögen, finanzielle Unterstützung und am besten Methusalems Alter, um endlich gesehen zu werden. Die jüngere Kunstgeschichte ist reich an Fällen. Die hinreißende Carmen Herrera etwa, Malerin und Bildhauerin, die mit 94 Jahren ihren internationalen Durchbruch feierte und im Februar dieses Jahres im Alter von 106 Jahren in New York starb. Oder Elisabeth Wild, die ebenfalls weit über neunzig war, als ihre fantastischen Collagen 2017 auf der documenta 14 ausgestellt wurden. Oder: Etel Adnan.

Der Weg der Malerin Etel Adnan ins Rampenlicht folgt ein Stück weit auch dem Muster, das die Guerrilla Girls beschrieben haben. Auch sie war deutlich über achtzig Jahre alt, als sie ihre Werke endlich einer großen Öffentlichkeit vorstellte, in Kassel auf der documenta 13 im Jahr 2012. Allerdings handelte es sich streng genommen um eine zweite Karriere. Bevor Adnan als Künstlerin berühmt wurde, war sie als Schriftstellerin bekannt. Ihr Roman „Sitt Marie-Rose“ über die Anfänge des libanesischen Bürgerkriegs, den sie mit Anfang fünfzig veröffentlichte, wurde in zehn Sprachen übersetzt, darunter auch ins Deutsche. Fast gleichzeitig erschien ihr experimenteller Gedichtband „Arabische Apokalypse“. Der Regisseur Robert Wilson lud sie 1984 ein, mit ihm ein Opernprojekt über den amerikanischen Bürgerkrieg zu erarbeiten. Und Philosophie hatte Adnan zu diesem Zeitpunkt auch schon gelehrt, an einem College in Kalifornien, bis in die Siebzigerjahre hinein.

Im Jahr 1959 – Etel Adnan ist 34 Jahre alt – entdeckte sie das Malen für sich. Für sie war es ein Befreiungsschlag. Bis dahin hatte die in Beirut geborene Adnan auf Französisch geschrieben, der Algerienkrieg weckte ihren Willen, die Sprache der Kolonialmacht nicht mehr zu verwenden. Durchhalten ließ sich der Vorsatz nicht. Ihr Vater war Syrer, die Mutter Griechin, ihre Ausbildung erhielt Adnan durchgehend auf Französisch, sowohl in der Schule als auch später im Studium an der Sorbonne. Die Kunst war das Feld, auf dem sich die Türen auftaten. Adnan nannte rückblickend die Malerei „eine Lösung für ihr Problem“: „Ich malte einfach auf Arabisch.“

So begann ein Weg, ein Seitenpfad, den Adnan, die Schriftstellerin, nahm, ohne zu wissen, wohin er führte. Die Anfänge waren improvisiert. Adnan malte auf Musterstücken von Leinwänden und auf Stoffresten, ganz gleich, welcher Größe und Form. Statt gepinselt wurde von Anfang an gespachtelt, beherzt und ohne Zögern, ohne Kunststudium und ohne Ausbildung. Das Ergebnis haute eine Kollegin am College um. Die Kunstdozentin Ann O’Hanlon fand bereits Adnans frühe Versuche „perfekt“. Sie stellte ihren Unterricht auf den Kopf und lehrte Formen des Wahrnehmens, statt Kurse über Techniken zu geben. „Jeder kann das lernen“, war O’Hanlons Überzeugung.