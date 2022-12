Berliner Gemäldeausstellung : Sie segelten für Brandenburg

Eine brandenburgische Flotte im eigentlichen Sinn hat es nie gegeben. Allerdings fuhren von der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts an einige Dutzend Schiffe unter preußischer Adlerflagge aus dem Ostseehafen Pillau in die Nordsee und weiter in den Atlantik, um auf Kaperfahrten Beute zu machen und die von 1683 an gegründeten kurfürstlichen Handelsstützpunkte an der afrikanischen Westküste zu versorgen.

Doch zu einer Schlacht, geschweige denn einem Seekrieg gegen die europäischen Großmächte waren die schwach bestückten Geschwader Friedrich Wilhelms I., des „großen Kurfürsten“, nie imstande. Sein Sohn, der sich in Königsberg die Krone Preußens aufgesetzt hatte, beendete nach einigem Zögern schließlich im Jahr 1711 das kostspielige Marinebauprogramm – und den aussichtslosen Versuch der kolonialen Expansion gleich dazu.

Ein Etikettenschwindel ist die Ausstellung „Vision Seemacht“, die seit vorletzter Woche in der Berliner Gemäldegalerie zu sehen ist, dennoch nicht. Friedrich Wilhelm hat durchaus davon geträumt, seinem Erzgegner Schweden wenigstens vor den deutschen Küsten Paroli bieten zu können, und dafür den niederländischen Reeder Benjamin Raule zum Generalbevollmächtigten für Ankauf, Vermietung und Bau von Kriegsschiffen ernannt.

Nach 170 Jahren wieder in einer Galerie

Der größte Erfolg von Raules zusammengepuzzelter Armada war die Eroberung ei­ner spanischen Fregatte im Herbst 1680 vor Ostende. Vier Jahre später ließ der be­glück­te Kurfürst das inzwischen in „Markgraf von Brandenburg“ umbenannte Schiff von dem Maler Lieve Verschuier ins Zen­trum eines Ölbilds stellen, auf dem die Marine seines Landes in nie da gewesener Pracht und Vielzahl auf den Ostseewellen paradierte. Das Gemälde zeigt eine Seemacht, die nur in Friedrich Wilhelms Kopf existiert hat. Jetzt ist es, aus Schloss Oranienburg entliehen, das größte Exponat der kleinen Berliner Schau.

Aber nicht das wichtigste. Im Fluchtpunkt des Ausstellungssaals hängt ein Seestück, das nach jahrelanger Restaurierung zum ersten Mal seit hundertsiebzig Jahren wieder in der Gemäldegalerie gezeigt wird und in Zukunft Teil der Dauerausstellung werden soll. Die „Dreimaster auf leicht be­weg­ter See“ entstanden im Herbst 1665, fast zwanzig Jahre vor Verschuiers Flottenbild.

Gemalt hat sie ebenfalls ein Niederländer, der aus der Hafenstadt Hoorn stammende Olfert de Vrij, der bis dahin vor allem als Jurist und Verwaltungsbeamter gearbeitet hatte. Aber de Vrij war mit dem Marinemaler Ludolf Backhuysen befreundet, der ihn an seinen brandenburgischen Auftraggeber weiterempfahl, of­fen­bar weil er selbst gerade mit einem Großauftrag des französischen Kriegsministers beschäftigt war. Jedenfalls war es de Vrijs Pinsel, der die „Grafschaft Mark“ und die „Herzogtum Kleve“ für die Nachwelt festhielt, zu einem Zeitpunkt, als die beiden Dreimaster für Brandenburg beinahe schon wieder verloren waren.

Friedrich Wilhelm hatte die Schiffe 1663 in Amsterdam erworben. Ihre Bauweise mit 24 und 26 auf je zwei Decks an­ge­ord­ne­ten Kanonen folgte dem Kon­struktionsschema eines bewaffneten Handelsschiffs der Niederländischen Ostindien-Kompanie. Entsprechend, nur in kleinerem Rahmen, wollte der Kurfürst sie auch einsetzen: 1664 liefen die „Kleve“ und die „Mark“ – benannt nach den beiden westlichen Provinzen, die sich der Kurfürst im Westfälischen Frieden gesichert hatte – nach Norwegen aus, um Bauholz zu laden und nach Spanien zu bringen, von wo sie mit einer Ladung Salz in die Ostsee zurückkehren sollten.